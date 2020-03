Hallan más pruebas contra el acusado de matar y descuartizar a una docente jubilada

En el departamento del barrio de La Carne en el que tenía fijada su residencia Marcelo Alberto "Bebu" F., uno de los imputados por el asesinato y descuartizamiento de María Isabel "Tití" Ruglio, efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) encontraron un hacha de grandes dimensiones y una cuchilla de 30 centímetros de hoja que dieron positivo al reactivo de Luminol, sustancia utilizada para detectar rastros de sangre. Esos elementos complican aún más la situación del acusado y su pareja, Josefa "Pepa" R.C., acusados hace una semana como coautores del delito de homicidio calificado por codicia, una figura poco común que contempla un móvil económico (quedarse con la casa de la asesinada) y prevé prisión perpetua.

Ruglio había perdido contacto con sus vecinos de Uriburu al 500 el pasado 6 de febrero y su cuerpo apareció desmembrado en siete partes unos días después sobre distintas márgenes del arroyo Saladillo, a la altura del Parque Regional Sur. La semana pasada "Pepa", de 57 años, y "Bebu", de 53, fueron detenidos en la casa de la mujer asesinada y quedaron en prisión preventiva por el plazo de ley, es decir un mínimo de dos años o hasta llegar a juicio oral y público.

El homicidio y descuartizamiento de "Tití" Ruglio, una docente jubilada afincada en Uriburu 522, conmocionó a la ciudad pero por sobre todo al barrio La Bajada. El último año de su vida la mujer convivió con quienes fueron acusados como sus matadores. Ambos habían llegado a habitar esa propiedad por invitación de la misma víctima, quien conocía a "Pepa" por haber trabajado un largo tiempo en un quiosco vecino a su casa. Se instalaron allí con la promesa de cuidar a Ruglio, quien había sido operada de la columna, y de comprarle una casa construida en el fondo de la propiedad "después de vender un departamento que tenían en el barrio de la Carne (el que fue allanado ayer) y cobrar una indemnización", según refirió el fiscal Adrián Spelta. La propuesta nunca se concretó, "quizás porque la oferta fue ficticia o porque Ruglio desistió de vender, los imputados planificaron el crimen ante la posibilidad de ser expulsados del lugar", dijo el fiscal.

Allanamiento y detenciones

El miércoles 4 de marzo pasado el caso de la mujer descuartizada del Saladillo, que hasta ese momento deambulaba por vía muerta, dio una vuelta de campana. El llamado de una prima de Ruglio a la fiscalía le puso nombre y apellido a la víctima, que por entonces no estaba identificada, y orientó la pesquisa hacia los dos "inquilinos" de la mujer. El viernes 6 ambos fueron imputados por el poco común delito de homicidio calificado por codicia. El relato de la evidencia realizada por el fiscal Spelta en la audiencia acusatoria escapó del relato estándar de los crímenes en una ciudad donde la narcocriminalidad le dobla el brazo a los delitos dominados por ambición desmedida. Para Spelta la jubilada fue asesinada entre el 6 y 7 de febrero. En la audiencia ratificó como elementos claves el trabajo realizado con el luminol y el olfato del pero Kimbo, que llevó a los investigadores a una vieja pileta en el fondo de la casa de Uriburu al 500.

En su alegato el fiscal se basó para acusar en testimonios de familiares y vecinos de Ruglio, quienes describieron como eran los movimientos de la víctima y la pareja. En esa audiencia Pepi se defendió de la acusación. "Es una locura pensar que nosotros pudimos llegar a hacer eso (matar y descuartizar a Ruglio) por una casa. No somos tan ambiciosos", dijo la acusada. "No soy tonta. Sé que de esta manera no íbamos a tener la casa", agregó. Por su parte, Bebu, su marido, se asoció al silencio. Para la acusación fue él quien desmembró el cuerpo de Ruglio. "Uno de los trabajos que tuvo Marcelo en España (donde conoció a Pepi) fue trabajar con patas de jamón. Un oficio en el que los cortes deben ser precisos", porque sino la pieza se arruinaba y el costo era el despido.

Mientras eran detenidos, en la casa de calle Uriburu fueron secuestradas bolsas de nilón similares a las que contenían las siete partes en las que el cuerpo de Ruglio fue desmembrado; una sierra de mano, una cuchilla de cocina y guantes de látex. A esto se le sumó ayer lo encontrado en el departamento de tercer piso en el monoblock 17 de Copahue 6280, casi esquina Arieta, en el barrio de La Carne: una cuchilla de 30 centímetros de hoja y un hacha de grandes dimensiones. Ambas piezas fueron rociadas con luminol con resultado positivo. Esta circunstancia agrava la situación de los imputados aunque desde fiscalía fueron cautos a la hora de indicar que "si bien el resultado del luminol fue positivo hay que aguardar los resultados del ADN".