"Hablar de estas teorías conspirativas es un dislate"

Los dos policías que hacían adicionales en el boliche Ming la noche que murió Orellano son defendidos por Paul Krupnik. "Si bien he asistido en las declaraciones testimoniales al personal policial que realizaba custodia externa en el boliche no corresponde hacer consideraciones sobre el fondo de la cuestión por respeto a dos situaciones: primero por la familia de Carlos Orellano y sus amigos que están sufriendo por esta situación; el segundo es por respeto a una investigación que está llevada a cabo por profesionales de muchísima experiencia y trayectoria como son el fiscal Adrián Spelta, Patricio Saldutti y la doctora Alicia Cadierno. Me parece que el mismo temperamento de prudencia y respeto debería adoptar el abogado Salvador Vera", indicó. "No hay lugar para hablar públicamente de teorías conspirativas integradas por fiscales, jueces, médicos forenses y abogados defensores. Eso es un dislate porque genera falsas expectativas no sólo en familiares y amigos sino en la ciudadanía. Y socava innecesariamente un sistema de justicia que si bien tiene para hacerle muchas críticas en este caso ha trabajado con un profesionalismo pocas veces visto", dijo Krupnik.