Hábeas corpus por los reclamos de presos en YouTube

El Servicio Público Provincial de Defensa Penal presentó dos hábeas corpus correctivos a raíz del reclamo presentado por dos internos de la cárcel de Coronda a través de un video subido a YouTube y a través del cual denunciaron a policías y personal del Servicio Penitenciario (SP) por diversas situaciones como negarles comida y elementos para higienizarse, además de asegurar que estaban bajo encierro en sus celdas, en lo que definieron como un agravamiento de sus condiciones de detención.

Mediante un comunicado, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal hizo saber que "en cumplimiento de su misión institucional, y para velar por las debidas condiciones de privación de libertad e investigar posibles violaciones de los derechos humanos, la Defensa Pública ha interpuesto sendos hábeas corpus por la causal de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, algunos en beneficio de internos con afectaciones particulares, y otros en relación a falencias sistémicas del Servicio Penitenciario".

El viernes la directora de Relaciones Institucionales del Servicio Penitenciario Lucía Masneri anunció sanciones para los presos. Adujo que la situación del reclamo supuso algún tipo de extorsión, además de indicar que existe una irregularidad en el ingreso del celular utilizado por los reclusos para registrar su mensaje y linkearlo a las redes sociales.?"De ninguna manera se le va a dar respuesta o se va a hacer un intercambio con personas que están cumpliendo una pena y hagan un reclamo extorsivo", indicó la funcionaria.

El video

En el material que subieron a YouTube los dos presos hablan alternadamente y se identifican. "El motivo de este video es porque hace desde el domingo venimos curtiendo engome (estar encerrado castigado en su propia celda en la jerga carcelaria) y la policía no nos pasa la comida, no nos pasa agua, nada para higienizarnos, no tenemos agua para tirar al baño, no tenemos nada. Tampoco es para que nos tengan así. Está bien que cometimos delitos, pero los estamos pagando. No es para que nos traten como animales", sostuvieron. "Hay pibes que se cortan, se prenden fuego y ustedes creen que la policía o el Servicio Penitenciario se acerca. No, los dejan hasta el final, si aguantan aguantan y si no te lo sacan medio muerto. Por eso mueren muchos pibes en Coronda, porque la misma policía los deja morir", aseguraron.

El Servicio de Defensa anunció que, sin importa por qué medio se difunda, una denuncia de este tenor debe ser atendida, de modo de impulsar una investigación que determine si la situación irregular existe o no. La razón del hábeas corpus, indica el comunicado, es establecer si las denuncias implican una privación ilegítima de la libertad, la continuidad ilegítima de una orden de libertad o un agravamiento de las condiciones de la detención. "Los hechos denunciados merecen una adecuada investigación toda vez que invocan la comisión de graves conductas por parte de los funcionarios del Servicio Penitenciario", sostuvo el organismo.