Gabriel Sanabria, el policía baleado en zona sur, volvería este lunes a San Javier

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Guadagnoli señaló que el policía de la Brigada Motorizada “está terminando una etapa de su tratamiento. Faltan algunas horas. De acuerdo a todo lo programado, la idea es que hoy complete esta etapa de rehabilitación y pueda volver a su lugar natal y estar con sus seres queridos para luego continuar un tratamiento ambulatorio”.

“Gabriel ha tenido una recuperación muy buena, tanto por su parte como por el trabajo que hizo el equipo de Pilares. Faltan unas horas. Hay que ser precavidos hasta último momento. La idea es que cerca del mediodía se vaya de alta de la internación y vuelva a su pueblo. Gabriel se merece estar en su lugar con sus seres queridos, después de muchos días de internación en el Hospital Clemente Álvarez (Heca) y con nosotros”, agregó Guadagnoli.

El director de “Pilares” señaló que la mayor parte de este tratamiento se hincapié en la parte motora. “Gabriel está caminando, yendo al baño solo. Adquirió relativamente rápido estas destrezas en la vida diaria que hicieron pensar en su potencial alta. En la parte motora tuvo un desarrollo muy bueno. Ojalá que continúe porque faltan algunas cuestiones, pero en lo macro se va con muchos recursos. Uno siempre tenía en claro los objetivos, pero no se sabía en qué tiempo se iban a alcanzar”.

El ataque al policía

Gabriel Sanabria, efectivo de la Brigada Motorizada de la policía de Rosario, sufrió gravísimas heridas en la madrugada del 27 de mayo cuando, junto a un compañero, intentó identificar a los ocupantes de un vehículo cuya patente figuraba con pedido de captura por robo. Cuando Gabriel se acercó al coche fue acribillado a tiros y quedó en estado crítico desde ese momento.

policia-gabriel-sanabria.jpg Gabriel Sanabria, de 26 años, sigue peleando por su vida.

Minutos después del hecho fueron detenidas cuatro personas. Hugo G. y Lucas Javier R., de 17 y 16 años, al ser menores de edad quedaron a disposición de la Justicia de Menores y están alojados en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (Cerpj), señalados como presuntos autores del ataque a Sanabria. Mariana Soledad M. y Brian Nahuel B., de 41 y 30 años, fueron imputados por la fiscal Gisella Paolicelli del delito de encubrimiento ya que estaban en la vivienda en la que fueron detenidos los menores.

Además de estos detenidos, en la investigación de Paolicelli había otro nombre como posible involucrado: el de Sebastián Antonio C., de 23 años, hijo de la mujer imputada y sospechado de haber participado del ataque a Sanabria. Este muchacho había sido detenido el 9 de junio en Calfucurá al 1400 cuando iba en una moto e intentó evadir un control policial, fue alojado en la comisaría 10º pero quedó en libertad ese mismo día porque no estaba cometiendo ningún delito y no tenía pedido de captura.

Sin embargo, la fiscal Paolicelli volvió a pedir su detención el 26 de junio y el joven fue aprehendido en un operativo de la Unidad Especial de Investigación del Crimen Organizado y la Tropa de Operaciones Especiales. Los agentes llegaron a una vivienda de Pedro León Gallo al 1600, en el barrio La Cerámica, entraron a la casa tras tirar abajo la puerta y trepar por los techos y dieron así con la persona buscada. Se estaba escondiendo en esa vivienda, ubicada en el otro extremo de la ciudad en relación a su domicilio legal de Ayacucho al 6300. En el operativo la policía secuestró dos pistolas semiautomáticas, una calibre 9 milímetros y otra .380, 80 municiones de ambos calibres, 200 mil pesos en efectivo, varios celulares y una moto con pedido de secuestro por robo desde el 12 de julio.