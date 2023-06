Funes: acribillaron a un hombre mientras manejaba su camioneta y el vehículo chocó contra una casa

El ataque se produjo este miércoles por la mañana en la ruta 9 y Lugones, a la altura de la garita 14. La pick up se estrelló contra las rejas de una casa.

Una vez que consumaron el crimen, los sicarios en moto habrían escapado en dirección a Roldán, es decir que encararon hacia el oeste. No estaba claro todavía si lo hicieron por la misma ruta 9 o por un algún camino alternativo.

De Roldán a Funes

Eduardo Auccar, titular de Control Urbano de Funes, confirmó que el ataque se produjo cuando la camioneta Hilux de color rojo y la moto "venían desde Roldán hacia Funes. La pick up era seguida por una moto con dos hombres a bordo con casco. Al pasar por José Hernández, a unos 150 metros hacia el lado de Funes, desde la moto efectúan un ataque con arma de fuego. Personal de nuestra dependencia escucharon muchos disparos y observaron parte del ataque, así que por equipo de radio informaron al Comando Radioeléctrico que llegó a los pocos minutos".

homicidio ruta funes.jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

"La camioneta con el conductor ya herido de muerte se incrustó en una vivienda particular. Cuando la policía llegó la víctima ya había muerto. La Toyota está registrada en Rosario, pero no se sabe si este hombre es o no el propietario. Está trabajando la Agencia de Investigación Criminal con el fiscal Spelta y desde la Municipalidad ponemos a disposición de la justicia las imágenes de nuestras cámaras. Solo podemos confirmar que el hombre iba solo en la camioneta. La policía secuestró 16 vainas servidas de 9 milímetros", agregó Auccar.

Los datos de la persona fallecida no estaban confirmados, pero fuentes policiales indicaron que el vehículo, de acuerdo a los números de la patente, figura como radicado en Rosario. En el lugar están trabajando, además del personal policial de la zona, efectivos de la Agencia de Investigación Criminal bajo las órdenes del fiscal Adrián Spelta. El tránsito en ese sector de la ruta estaba interrumpido y personal municipal colaboraba también con desvío de vehículos.