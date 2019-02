Una denuncia por violencia de género realizada por María Cristina M., de 61 años, contra su esposo Benjamín L., de 80, con quien lleva más de 40 años de casada, derivó en el descubrimiento de un arsenal en un domicilio de la zona sur de la ciudad.

La mujer sostuvo que su marido la maltrataba y que durante años la había amenazado de distintas formas. Pero lo llamativo fue cuando contó que en la casa el hombre poseía una importante cantidad de armas y que por eso ella temía por su vida y dudó siempre en hacer la denuncia.

Así las cosas, con una orden de allanamiento personal policial de la seccional 15ª se dirigió a una vivienda de Entre Ríos al 5400 y allí demoraron a Benjamin L., de 80 años. Tras ello requisaron la casa y se llevaron la sorpresa al toparse con un verdadero arsenal, tal cual lo había descrito la denunciante.

En ese marco incautaron nueve pistolas automáticas, 17 revólveres de distintos calibres, dos cajas de cartuchos calibre 12/70, 220 cartuchos calibre 9 mílimetros, 160 cartuchos calibre 11.25, 50 cartuchos calibre 22, seis cargadores para pistolas 9 milímetros y otros elementos.

En declaraciones públicas, el jefe de la Unidad Regional II, Marcelo Gómez, comentó que el allanamiento se hizo con una orden emitida por el fiscal José Luis Caterina, "quien está a cargo de la causa por una denuncia de maltrato presentada por una mujer de 61 años".

"La mujer aportó datos sobre su pareja y comentó que tenía varias armas de fuego en su domicilio por lo que se allanó el mismo y se secuestraron 26 armas de fuego, de los cuales 17 son revólveres y 9 pistolas automáticas", agregó el jefe policial. Gómez reveló además que ninguna de las armas "está registrada, son todas ilegales", aunque remarcó que "la mayoría estaba en estado de abandono" y que el "hombre no tenía antecedentes penales".

Finalmente, el jefe policial dijo que al momento de la detención el anciano "no expresó nada ni hizo comentario alguno" y comentó que si bien las armas no fueron peritadas "aparentemente no las tenía en uso, eran de colección".

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación confirmaron a este diario que tras el procedimiento el hombre recuperó la libertad aunque se le dictó una orden de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento a su esposa.