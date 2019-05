"Fue un gran operativo que cayó con un gobierno en el que son todos candidatos"

"La política metió la cola y el gobierno provincial se puso nervioso. Este fue un gran operativo que lamentablemente cayó con un gobierno en el que todos son candidatos", dijo ayer la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich luego de que este diario adelantara que todos los detenidos por las balaceras contra objetivos del Poder Judicial no tienen relación con esos hechos. "No hay que hacer show con la seguridad", replicó su par provincial Maximiliano Pullaro. "En materia de seguridad hay que trabajar con prudencia", acotó el gobernador Miguel Lifschitz en un nuevo capítulo de cruces verbales que los gobiernos provincial y nacional vienen manteniendo sobre temas vinculados con la seguridad.

Las declaraciones de Bullrich surgieron como respuesta a la publicación de este diario sobre 14 personas imputadas por la tenencia de 24 armas de fuego secuestradas veinte días atrás en 35 allanamientos de la Policía Federal. El operativo, bautizado "Contrafuego", fue realizado el 2 de mayo y la propia ministra llegó a Rosario para informar al respecto en una conferencia de prensa en una plazoleta del parque Urquiza en medio de un inusitado despliegue de policías, vehículos y perros adiestrados.

En ese marco sostuvo que de las 34 personas detenidas ese día había "19 involucradas directamente en la asociación ilícita de los tiroteos" contra edificios de la Justicia. El anuncio causó cierta sorpresa por su olor a viejo, ya que parecía omitir que 12 de esos 15 hechos cuentan con imputados desde el año pasado, incluso con una condena en juicio abreviado. Y enseguida comenzó a perder peso al irse desmoronando las anunciadas vinculaciones de esas 19 personas con las balaceras investigadas.

Días después del operativo el gobierno provincial comenzó a deslizar su malestar por lo que consideraba un uso político del tema a partir de información deficiente o falsa. "La ministra quería esos procedimientos para el viernes anterior a las elecciones", dijo cuatro días después a este diario un alto funcionario de la Casa Gris. Y los cruces se renovaron ayer cuando este diario confirmó que los 14 imputados no tenían relación con las balaceras (ver análisis en página 2).

"La política metió la cola"

"La política metió la cola y el gobierno de la provincia se puso nervioso, empezó a decir cualquier cosa. Y la verdad es que en vez de ayudar a combatir el delito, se puso a querer tirar abajo el operativo que había hecho la Policía Federal Argentina con un fiscal de la provincia. Es decir, la Justicia provincial llamó a la Policía Federal. Preguntenlé al fiscal Matías Edery por qué llamó a la Federal y no a la de Santa Fe", fue la primera respuesta de Bullrich, para luego atacar a su par santafesino. "La fiscalía no tumba la investigación. El que comienza a jorobar desde el primer día es el ministro que empezó a meter palos en la rueda. Desde el primer día quisieron voltear la operación porque no estuvieron ellos, porque Pullaro no llegó a la conferencia de prensa, porque no participó la policía de Santa Fe".

"Nosotros —añadió la ministra— trabajamos con seriedad. Todos los días hacemos operativos en Santa Fe y este fue un gran operativo que lamentablemente cayó con un gobierno en el que todos son candidatos. Se confunden y meten la política en el medio de la lucha contra la inseguridad. No voy a permitir que toda la investigación, que sigue adelante, la tiren por la borda porque están haciendo campaña".

Pullaro respondió horas después por radio. "No hay que hacer show con la seguridad", dijo a La Ocho para abundar: "No nos parecen bien las apreciaciones de Bullrich atacando al gobierno de la provincia cuando siempre colaboramos y trabajamos juntos porque entendemos que la seguridad pública es una de las principales prioridades que tiene la gente. Bullrich ataca a la provincia de Santa Fe cuando este gobierno no tuvo nada que ver con una resolución judicial que se tomó en función de las pericias balísticas".

"Lo único que hace Bullrich —agregó Pullaro— es favorecer al kirchnerismo en la provincia porque claramente el candidato de Cambiemos queda muy atrás. La competencia electoral en Santa Fe está entre el kirchnerismo y el Frente Progresista. Por más que nos ataquen y pretendan denostar al gobierno, en este momento a Corral no lo levanta nadie".

En ese marco Lifschitz pidió "prudencia y responsabilidad" en temas de seguridad. "Todos los anuncios rimbombantes terminan siendo negativos o se terminan diluyendo por falta de elementos como ha ocurrido en este caso", dijo ayer el gobernador Lifschitz. "No quiero pensar que hubo alguna intención electoral, pero el tema de la seguridad y el combate a las organizaciones delictivas es muy sensible y hay que manejarse con mucha prudencia, y de manera silenciosa hasta que estén los resultados definitivos".