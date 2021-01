El domingo, horas después del hecho, la zona de Colón al 3800 estaba sumida en una sensación de temor y desprotección que parece agudizarse ante cada episodio de este tipo. "Yo no me puedo meter en estas cosas", fue la respuesta de un vecino al que apenas se le consultó dónde había ocurrido el ataque. Otra vecina comentó que cuando escucharon los tiros no salieron más en todo el día, lo cual se volvió costumbre en estos días en los que hubo hechos similares a muy pocas cuadras de distancia. Los niños de la familia, contó la mujer, aprovechan el patio de la casa para jugar porque en la calle se convive con la exposición constante al peligro.

Segundos después de esos diálogos fugaces un grupo de jóvenes, que estaba en la puerta de un kiosco a unos cincuenta metros, despejó la zona a los gritos. Los vecinos se metieron adentro y la cuadra quedó desolada.

Desde el Ministerio Público de la Acusación informaron que intervino la fiscal de Homicidios Gisela Paolicelli. Los atacantes aun no fueron identificados y la División Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal lleva adelante medidas investigativas.

>>Leer más: Mataron de cinco balazos a un joven en una zona caliente de barrio Tablada

Treves recuperó la libertad en agosto de 2020 después de purgar una condena de nueve años en la que se había unificado su participación secundaria en un homicidio con una causa por drogas en la Justicia federal.

El 24 de noviembre de 2012 un hombre mató a tiros a Gustavo Serra, un empleado de General Motors de 29 años, en la puerta de un boliche de Maipú al 800. Minutos antes Serra había discutido con Treves, quien según los investigadores condujo el auto en el que el atacante se fugó. Poco tiempo después Treves cayó en Villa Gobernador Gálvez con dos kilos de pasta base y veinte litros de un precursor químico para fabricación de cocaína, hecho por el cual terminó condenado a cinco años de prisión. Esa condena se unificó a los cuatro años dictados por la Cámara Penal por la participación secundaria en el homicidio de Serra, por lo cual la condena quedó en nueve años de prisión.

>>Leer más: Rechazan la libertad de un preso por no tener posibilidades de reinserción social

Por fuera de estas causas el nombre de Treves había trascendido en marzo de 2014, cuando se conoció una escucha telefónica en la que los investigadores dedujeron que se planificaba el asesinato del juez de Instrucción Juan Carlos Vienna y del fiscal de Cámara Guillermo Camporini, por entonces ambos a cargo de la causa que investigaba a Los Monos. Fueron aquellas charlas en la que se consideró que al juez lo mencionaban como "salchicha" y al fiscal como "bocón".

Ya estando preso Treves declaró como testigo en esa misma causa, que concluyó con 19 condenados entre civiles y policías. Pero al momento del juicio, en diciembre de 2017, se retractó y dijo que lo habían presionado a declarar con un relato armado.

En agosto de 2020 Treves recuperó la libertad. Antes, en mayo de 2019, la jueza de Ejecución Penal Luciana Prunotto había rechazado el pedido de libertad condicional solicitado por el hombre al cumplir dos tercios de su condena. El argumento fue que, a pesar de su buena conducta, sus posibilidades de reinserción eran "desfavorables".