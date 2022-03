Familiares de víctimas de la inseguridad se encadenarán en Gobernación: "Es la única alternativa"

Familiares de víctimas de hechos violentos ocurridos en la ciudad se concentraron desde la noche del miércoles en la sede de Gobernación. Se trata de una vigilia de cara a la movilización que habrá este jueves por la tarde en reclamo de políticas de seguridad . En ese marco integrantes de distintas organizaciones avisaron que, incluso ante el pedido de funcionarios de que no lo hagan, se encadenarán en el edificio como protesta por no ser recibidos por funcionarios del gobierno provincial .

"Nos llevan a tomar esta medida fuera de lo común porque veníamos planteando por medio de movilizaciones, petitorios, diálogos con distintos funcionarios, con quienes hemos solicitado en reiteradas oportunidades que nos convoquen y nos reciban, sin tener respuestas favorables", explicó el referente de la organización en diálogo con el programa "El primero de la mañana", de LT8.

En ese sentido aseguró que en el último tiempo intentaron diversas reuniones, sobre todo con el gobernador Omar Perotti o el ministro de Seguridad Jorge Lagna, pero que sin embargo nunca pudieron concretarlas. "Hace unas semanas volvimos cuando se reunió por primera vez la junta provincial de seguridad, solicitamos ser incorporados a la junta", indicó Lowden a la vez que aseguró que no hubo respuesta.

"No vemos ninguna respuesta en la calle. Porque por más que no nos reciban a nosotros como familiares, el resto de los sectores piden lo mismo: mayor presencia policial en los barrios, que tengamos prevención y control sobre vehículos, sobre las armas", agregó Lowden. Así, al no haber sido recibidos para plantear sus reclamos, el referente del grupo indicó que tomaron la decisión de realizar esta medida de fuerza.

"Venimos gestionando que nos reciban y no tenemos respuesta, la única alternativa que nos quedó es unirnos, porque somos un sector discriminado", aseguró. "Queremos que por decreto se incorpore a los familiares de víctimas de inseguridad a la junta provincial y nos empiecen a tomar en serio para reuniones productivas", agregó.

En ese marco Lowden anunció que este jueves por la tarde se encadenarán en Gobernación previo a la manifestación que realizarán a partir de las 20. "Nos pidieron que no nos encadenemos, preguntaron si se podía evitar y dijimos que podríamos haberlo evitado si el gobernador Perotti nos recibía y por decreto nos incorpora a la junta provincial", indicó.