Familiar de "El viejo" Cantero en juicio por un homicidio

La fiscal Georgina Pairola solicitó 20 años de cárcel para Lucas Alejandro Ponce, uno de los yernos del otrora jefe de Los Monos Ariel "El viejo" Cantero, por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Sebastián Oviedo, ocurrido la tarde del 3 de marzo de 2017 en la zona sur de la ciudad después de que la víctima saliera de un hospital al que había llegado para acompañar a su cuñado, quien tenía que atenderse de una dolencia.

En el inicio del debate la defensa de Ponce, a cargo de Marcelo Martorano y Fausto Yrure, sostuvo que no se barajó otra hipótesis y que la prueba en la que se basó la Fiscalía es una filmación del interior del hospital vinculado al incidente previo y lo dicho por quien acompañaba a la víctima, que ya había tenido una causa por falso testimonio. En ese sentido se quejaron porque no se investigaron algunos llamados al 911 y pidieron la absolución de Ponce. El pedido de pena fue realizado ante el tribunal integrado por Gustavo Perez de Urrechu, Facundo Becerra y María Trinidad Chiabrera en el inicio de un debate oral y público en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La fiscal consideró que Ponce no sólo fue autor del crimen sino también de la portación ilegítima de un arma de fuego de guerra y lesiones en concurso real en calidad de autor.

Del hospital a la calle

Según la acusación, el día del crimen Oviedo estaba en la sala de guardia del Hospital Roque Sáenz Peña acompañando a su cuñado Ariel Hernán A., quien esperaba ser atendido por una dolencia. En esas circunstancias Ponce llegó junto a su pareja y agredió físicamente a Ariel A. ocasionándole lesiones leves debido a que "entre ambos había viejas diferencias".

Ante ello Oviedo y Ariel A. se asustaron y salieron del efector municipal para empezar a caminar hacia su casa. Cuando iban por Regimiento 11 entre Salvá y Diamante, dijo la Fiscalía, el imputado junto a un acompañante se les pusieron a la par en un auto desde el cual les realizaron varios disparos con una pistola que alcanzaron a Oviedo. El muchacho recibió un balazo en el tórax y otro en el costado derecho de su cuerpo, intentó dar unos pasos y cayó casi en la esquina de Regimiento 11 y pasaje Diamante.

Tras ello los atacantes se dieron a la fuga en el vehículo y Ariel Hernán A. logró llamar al 911. Apenas llegada la ambulancia del Sies al lugar, Oviedo fue trasladado nuevamente al Hospital Roque Sáenz Peña donde falleció momentos mas tarde.

La fiscal contó que al día siguiente Ponce se presentó en el Registro Automotor donde estaba radicado el auto utilizado en el ataque y lo transfirió. En ese marco, la pelea previa al homicidio en el hospital y el cambio de titularidad del vehículo al día siguiente perfilaron a Ponce como principal sospechoso y se ordenó su captura. Después de cinco meses de permanecer prófugo fue detenido cuando salió de su casa, ubicada en Caña de Ámbar y España, a bordo de un auto. El hombre intentó escapar pero fue detenido a los pocos metros.