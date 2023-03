Extorsionadores: le piden dinero para no balearle el comercio

"Como a cualquier ciudadano la plata no nos sobra, trabajamos todo el día. Somos un comercio de barrio y no tenemos plata", contó Melina en diálogo con Telefe Rosario, que no logra explicarse el motivo de las amenazas.

"La primera hablamos, la segunda actuamos. ¡La Mafia!", escribieron en un papel con una birome en la que explicaban la metodología delictiva.

"No tenemos policía ni de día ni de noche, no hay policía, no hay gendarmería, no hay nadie", se quejó la comerciante quien admitió que este miércoles, tras la denuncia, la policía llegó rápido.

Pero la mujer está desesperada porque, en medio de este clima tan complejo, sus hijos tienen que "seguir haciendo su vida".