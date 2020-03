El viernes, durante más de ocho horas, peritos de Prefectura Naval, el Gabinete Criminalístico de la Policía Federal y agentes de Asuntos Internos de la policía santafesina, llevaron adelante un exhaustivo trabajo de rastrillaje y levantamiento de rastros en el interior y los alrededores del boliche Ming River, ubicado en la Estación Fluvial. Ese fue el lugar donde la noche del domingo 23 de febrero fue a bailar Carlos Damián Orellano, el joven de 23 años que supuestamente fue golpeado por patovicas y policías y cuyo cuerpo fue rescatado dos días más tarde de las aguas del río Paraná. “Obtuvimos algunos elementos de interés para la causa que obran en manos del fiscal”, dijo ayer a La Capital el abogado Salvador Vera, representante de la familia Orellano.

No obstante, el profesional dijo que “más allá de esos elementos, será sustancial el resultado de la autopsia que se realizará el lunes y los exámenes y análisis anatomopatológicos que se efectuarán después, lo que demandará algunos días pero nos permitirá saber con certeza que fue lo que ocurrió con Carlos”. Al respecto, el letrado dijo que pasado el mediodía de mañana el cadáver será sometido a una tomografía ampliada en el Policlínico Eva Perón de Granadero Baigorria y luego será derivado al Instituto Médico Legal para la necropsia que se efectuará bajo el Protocolo de Minessota (por la participación de efectivos de fuerzas de seguridad) y de la que participará la perito de parte Emma Kreimer.

Vera también comentó que la causa que investiga la muerte de Orellano “estuvo mal dirigida desde el comienzo mismo, no sólo por la lentitud con la que se hicieron las primeras pericias sino porque la seccional 2ª no secuestro las filmaciones del lugar como lo había requerido la fiscal Valeria Piazza Iglesias y el boliche no se clausuró inmediatamente lo que le permitió que abra al otro día del trágico episodio y eso impidió recolectar desde un primer momento pruebas que podrían ser muy valiosas para aclarar el caso además de que se modificó toda la escena”.

Lo cierto es que a partir de las 17 del domingo, y ya con el fiscal Patricio Saldutti a cargo de la pesquisa, los peritos trabajaron hasta entrada la madrugada de ayer buscando rastros con la ayuda de un perro y se hicieron pruebas con luminol para detectar manchas de sangre y otros fluídos en el lugar donde habría sido golpeado Orellano antes de caer o ser tirado al río.

Vale recordar que en el marco de la pesquisa ya prestaron testimonio 12 patovicas y dos policías que cumplían adicionales en el local además de una agente que denunció que un joven había caído al río la madrugada del lunes 24 en lo que parece una maniobra tendiente a encubrir el hecho, según sospecha la familia Orellano y su abogado.