Emiliano Javier "Jija" Avejera, un ex líder de la barra brava de Newell's, seguirá en prisión preventiva. Está detenido desde septiembre, cuando cayó en Córdoba por el homicidio de Jonatan "Bam Bam" Funes ocurrido un año atrás en el marco de un enfrentamiento entre esa familia y el clan Caminos. Ayer la defensa de Jija pidió su libertad alegando que el único elemento que lo incrimina es la declaración de la chica que acompañaba a Bam Bam cuando lo mataron, testimonio que a su entender pierde validez porque la joven fue luego condenada como miembro de una asociación delictiva liderada por los Funes. Pero el pedido fue rechazado.

Jija tiene 26 años y está preso desde el 12 de septiembre, imputado de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, portación ilegítima de arma de fuego de guerra y encubrimiento doblemente agravado por el ánimo de lucro y por tratarse de un delito grave". Ese día el juez José Luis Suárez dispuso la medida cautelar por el plazo legal de hasta dos años, con la posibilidad de revisarse a pedido de la defensa. Eso se hizo ayer a la mañana en una audiencia en la que el defensor José Alcácer pidió la libertad o al menos que le otorguen salidas laborales.

El crimen

Jonatan Funes fue asesinado el lunes 5 de febrero pasado en el cruce de las rutas 14 y A-012, a metros de la cárcel de Piñero. Salía de visitar a sus hermanos Alan y Lautaro, presos bajo la sospecha de liderar una banda comandada desde ese mismo penal por René Ungaro, quien disputaba el territorio de la zona sur con la familia del asesinado ex jefe de la barra de Newell's Roberto "Pimpi" Caminos.

Funes iba en un Audi A3 negro junto con Brisa Amaral, una chica de 18 años que primero declaró como testigo de identidad reservada. Emprendían el regreso a Rosario cuando fueron interceptados por una Ford EcoSport conducida por Enrique Adrián "Cable" Solís, también preso e imputado por el crimen, que los obligó a frenar.

Según la acusación, Damián "Colombiano" Chávez (también preso e imputado) disparó desde el asiento del acompañante de la EcoSport dos balas que impactaron el capó del Audi. Bam Bam quiso salir corriendo pero entonces Jija, que iba en el asiento trasero de la Ford, se bajó y le disparó varias veces, primero a las piernas y después a la cabeza. Funes cayó muerto con 15 orificios de bala (de entrada y salida), casi todos en el cráneo.

Los roles de Cable, Jija y Colombiano fueron descriptos por Brisa cuya declaración fue, ayer, el blanco de la defensa para pedir la libertad de Jija. Para Alcácer, a casi un año del hecho el único elemento contra de los imputados es ese testimonio que objetó porque ella era parte activa del clan Funes lo que, a su entender, hizo que "el peso de la testigo haya mermado".

El abogado hizo referencia a la condena a tres años de prisión que Brisa acordó a fines del año pasado en un juicio abreviado en el que admitió haber integrado la segunda línea de una asociación ilícita liderada por Alan y Lautaro Funes. Alcácer también recordó que la Justicia Federal procesó a la joven por narcotráfico en la misma banda.

Al pedir la libertad de Avejera su defensa propuso una serie de normas de conducta como fijar un domicilio, no salir de Rosario, presentarse en el Centro de Justicia Penal todas las semanas y no acercarse a miembros del clan Funes. También pidió que, de no concederle ese pedido, se le dieran salidas laborales para trabajar con su padre en su negocio de compra y venta de baterías.

El fiscal Ademar Bianchini —en reemplazo de Florentino Malaponte— se opuso al pedido y cuestionó la coartada que expuso el sospechoso tras ser detenido en Córdoba: que el día del crimen estaba en Buenos Aires con su familia y unos amigos para festejar el carnaval de Saavedra.

Tras escuchar a las partes la jueza María Trinidad Chiabrera resolvió denegar el pedido de la defensa, por lo que Jija seguirá en prisión preventiva hasta nuevo aviso.