Es tiempo de vivir

Aseguran que el reloj de péndulo es uno de los inventos que ha tenido un mayor impacto en el curso de la historia. Debe ser porque el tiempo llena todos los vacíos, según se lo tenga de amigo o enemigo. El tiempo devuelve la paz que alguna vez se perdió. Por eso, como suele decirse, hay que darle tiempo al tiempo, porque puede volver a encender la llama de la ilusión, la confianza. Es capaz de depositar en nuestras manos los frutos de lo que se ha sido y vivido. Lo que se ha hecho en determinado tiempo. Eso no significa padecer la tortura que describió Marcel Proust en su inmortal novela “En busca del tiempo perdido”, rescatando la persistencia del pasado en la memoria aniquilada por un tiempo inexorable. Pero el tiempo es compasivo y hasta le siguió el juego a quien de presidente se convirtió ahora en “opositor moderado y jamás salvaje”, creyera por un momento sus propias mentiras. Y todo porque hasta un reloj detenido y sin pilas acierta la hora dos veces al día. Negro humor puede tener el tiempo. Mas como en distintas instancias, el uso eficiente del tiempo es fundamental para cumplir los objetivos de manera plena. Y el factor tiempo es vital en el devenir político. Su empleo debe ser racional, ya que a veces las manecillas del reloj corren alocada y resulta escaso. Muchos apelan a modo de excusa al síndrome de aducir falta de tiempo para hacer esto o aquello. Pero lo cierto es que se necesita tiempo, por ejemplo, para concretar una idea como un pacto social. Desconfiando de un millón de amigos aparecidos de pronto, sorteando consejos y presiones de inversores financieros, periodismo apretador y economistas del establishment, el presidente Alberto Fernández anhela un nuevo contrato ciudadano. No uno cualquiera sino que permita trasladar en unidad con todos los sectores las esperadas mejoras al pueblo. Distribuir mejor que le dicen, aunque la reconstrucción será dura de alcanzar por el pésimo cuadro de situación heredado. El diccionario, en una de sus acepciones, define al tiempo como “magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, presente y un futuro”. Como se ve, el tiempo atañe a todos. Políticos o no. En cuanto a los acreedores, que se armen de mucha paciencia. El pueblo hace demasiado tiempo convive con ella. El almanaque en ocasiones excede la realidad misma y la problemática atenta contra el tiempo que se creía disponer y que parece haberse convertido en relativo. Pero esa circunstancia no debe entorpecer una mejor convivencia. Dice el Eclesiastés que hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y el poeta chileno Osvaldo Rodríguez lo recuerda en su canto: “A manos llenas es tiempo de vivir. No hay por qué perder un solo día en lo que nos queda por vivir. Poco a poco se curan las heridas aunque el surco de la cicatriz nos recuerde el gusto del dolor. Pero antes o después, se achica”.