"Es incomprensible la forma en que el juez lo hace responsable a mi cliente"

Hace una semana, al ser indagado, Carlos Delfino explicó cómo se dio la operación inmobiliaria con el narco Vicente Pignata y se puso a disposición de la Justicia al suscribir una caución juratoria. Tras ello, el abogado Néstor Oroño comentó que su cliente "negó haber querido colaborar y aún menos haber tenido la intención de cometer un delito". Y explicó que la titularidad de la vivienda del country El Paso era de una sociedad off shore "lícita" radicada en Uruguay, y así la adquirió Delfino".

"Resulta descabellado pensar que habiendo ganado en actividades lícitas en otros países del mundo, Delfino venga a la Argentina para favorecer a un narcotraficante. Es incomprensible la forma en que el juez lo hace responsable y carga las sospechas sobre él por el esquema e ingeniería societaria que no fue creado por Delfino sino por el anterior propietario del inmueble".

Una sola vez

Sobre cómo conoció Delfino a Pignata, el abogado aclaró que el jugador explicó al juez que se vieron en "forma fortuita". Y que vendieron la casa "ante los problemas de inseguridad que sufrieron, y la operación fue manejada por Delfino padre. Entonces apareció Pignata y la señora Campos, como otros interesados, y por esas casualidades se cerró trato con él. No hay relación previa o posterior".

Además, Oroño indicó que el vínculo comercial cerrado entre los Delfino y Pignata fue un contrato de alquiler con opción de compra. "Esa es la forma jurídica que tuvo el negocio desarrollado entre la sociedad uruguaya, representada por su apoderado, que es Carlos Delfino padre, con Pignata. Es un contrato de tracto sucesivo y que debe ejecutarse en el tiempo", acotó.

Y aclaró: "Supuestamente este señor Pignata realizó un sinnúmero de operaciones con autos e inmuebles y ¿usted conoce el nombre de las demás personas que operaron con Pignata vendiéndole inmuebles o autos?", se preguntó asombrado Oroño. "Es un dato objetivo. No acuso, no hago juicio de valor. Me pregunto si la fama bien ganada que tiene Delfino y el dinero bien ganado que posee lo hacen depositario de obligaciones legales que no tienen las otras personas".