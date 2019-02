Un hombre de 36 años fue hallado asesinado a balazos en el interior de un auto el sábado a la noche en Villa Gobernador Gálvez. Según la información preliminar dada a conocer por fuentes policiales y judiciales, el homicidio se desencadenó como corolario de una discusión y una versión sitúa como agresores a dos personas que circulaban en una moto en la cual huyeron luego de efectuar los disparos.

El hecho es investigado por la fiscal de Homicidios Marisol Fabbro, quien ordenó al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) las primeras medidas de rigor como la toma de testimonios y el levantamiento de rastros, así como otras que se mantuvieron en reserva.

Tiros en la noche

Según la información preliminar Víctor Osvaldo Rodríguez fue hallado muerto el sábado, alrededor de las 23, en el interior de un Renault 12 rojo en inmediaciones de Soldado Aguirre y Crespo, en la zona noroeste de Villa Gobernador Gálvez. Personal policial del Comando Radioeléctrico regional y de la subcomisaría 26ª llegó al lugar a instancias de una llamada al 911.

Los uniformados encontraron al hombre de 36 años sin vida y convocaron a personal médico del Sies que constató que presentaba en principio tres heridas de arma de fuego en el abdomen, la pierna izquierda y el hombro derecho.

De las primeras averiguaciones realizadas por personal policial se indicó que la víctima, que había nacido en Santiago del Estero y estaba domiciliada a unas 25 cuadras de la escena del crimen, había discutido con una persona que en determinado momento extrajo un arma de fuego y comenzó a dispararle. Según esta versión, la víctima logró encender su auto e incluso pudo avanzar unos metros hasta terminar detenido a mitad de cuadra de Soldado Aguirre al 2600.

Versiones

No obstante, otra versión aportada por fuentes policiales señalaron posteriormente que, a partir de dichos de vecinos, se estableció que Rodríguez circulaba por la zona cuando le dispararon desde una moto al parecer ocupada por dos personas.

Asimismo, también se indicó que las heridas de arma de fuego en el abdomen fueron dos y con orificios de entrada y salida.

En cuanto a las posibles motivaciones del crimen hasta anoche no había trascendido ningún hipótesis. En ese marco fuentes policiales indicaron que la víctima tenía prontuario abierto, del cual no aportaron detalles, aunque aclararon que no presentaba pedido de captura.