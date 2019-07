Encapuchados robaron 400 mil pesos en Cotar

Un grupo de delincuentes armados protagonizó un robo en la Cooperativa de Tamberos Rosario (Cotar) y se hizo de un botín que rondaría los 400 mil pesos. El golpe fue el segundo en tres meses que se produce contra la planta láctea ubicada en Humberto Primo 1255.

Tres delincuentes armados que cubrían sus rostros con capuchas ingresaron ayer a la mañana a las instalaciones de la cooperativa, redujeron al personal que estaba presente y robaron dinero correspondiente a las ventas.

Un auto gris

Los delincuentes habrían sorprendido al portero del lugar para luego ingresar a la administración y hacerse con el dinero guardado. Luego escaparon en auto gris. Uno de los empleados del lugar alcanzó a tomar la patente del vehículo que anoche era buscado. Uno de los testigos del robo, un encargado de expedición del turno noche de la planta, refirió que cuando se dirigía a su oficina fue sorprendido por un hombre encapuchado que fue directamente hacia él con un arma en la mano. El trabajador llevaba una bandeja con el dinero resultante de las operaciones de la madrugada de ayer, más documentación como remitos, facturas y planillas de control.

El asaltante le colocó contra las costillas el arma —una pistola de color plateado de tamaño grande— y le exigió la entrega del dinero. De inmediato, según su testimonio, apareció un segundo delincuente por detrás que también tenía su rostro oculto con una capucha. Los ladrones no ejercieron ninguna violencia física. Eran altos, ambos de más de un metro ochenta, vestían pantalón de trabajo azul claro y campera. Dijo que no podría reconocerlos dado que no pudo jamás ver sus caras. Vio a los hombres irse en un auto chico de color gris plata.

Falla de arranque

Otro testigo del atraco fue un trabajador que abría el portón de ingreso y salida de vehículos, para que avanzara un camión de reparto, y se percató que un vehículo Peugeot gris plata se interpuso delante para obstruir su cierre. El operario sostuvo que bajaron dos hombres encapuchados con armas de fuego en sus manos y se dirigieron corriendo hacia la administración. El conductor en tanto ingresó también encapuchado con un arma de fuego en mano a la portería y bajo amenaza de muerte lo hizo tirar al piso a él y a dos empleados que se encontraban con él.

A los dos minutos pusieron en marcha el auto para irse pero el motor se detuvo. Luego lograron arrancarlo y salieron a alta velocidad por Humberto Primo para el lado del viaducto. En el lugar hay cámaras de seguridad por lo que el fiscal Enrique Paz solicitó el contenido de las imágenes captadas del hecho.

Fuentes de la investigación recordaron el robo de la caja fuerte también ocurrido en Cotar hace menos de dos meses. En febrero pasado hubo además un episodio en el que intentaron incendiar uno de los depósitos, por lo que no descartan que se trate de algo más que un simple robo.

En mayo

El último robo fue el 17 de mayo pasado. Utilizando un soplete, un grupo de delincuentes se alzó con una importante suma de dinero de una caja fuerte ubicada en la administración de la Cotar.

Bernardo Arocena, presidente de la cooperativa, dijo a este diario entonces que el robo se produjo "seguramente antes de la medianoche. Entraron al predio, rompieron una ventana de la administración y, utilizando un soplete, se alzaron con una suma importante de dinero para nosotros".

El titular de Cotar dijo esa vez que "en la zona de la administración, que está ubicada en el centro de la planta, no hay cámaras de seguridad aunque sí en el exterior", aunque se lamentó entonces de que "algunas andan pero otras no".