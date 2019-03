En dos zonas con políticas contra la violencia no se reiteraron homicidios

En dos barrios de Rosario en los que hay intervenciones integrales por problemas agudos de seguridad pública se constataron marcados descensos en los indicadores de violencia. En los dos cuadrantes de las zonas de Grandoli y Gutiérrez, donde las acciones empezaron hace nueve meses, y en la zona de barrio Bella Vista Oeste, con seis meses de labores, hasta la fecha no volvieron a repetirse casos de homicidios dolosos. También en ambos territorios declinaron de forma notoria otros tres registros que marcan eventos amenazantes para sus vecinos: bajaron los heridos de armas de fuego, los llamados al 911 para dar cuenta de personas armadas o de disparos y también las usurpaciones de viviendas.

Las cifras fueron presentadas la semana pasada por funcionarios provinciales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que trabajan en los llamados dispositivos de abordaje territorial de la violencia de Rosario. En zonas sometidas a dinámicas violentas durante años no sólo es posible sino que también es lo más probable que haya rebrotes. Por eso es importante observar con cautela estos registros.

Sin embargo no deja de ser interesante advertir cómo se desaceleraron de manera llamativa los registros que marcan la conflictividad a partir de acciones sostenidas que no se habían tomado antes. Estas combinan acciones de sesgo penal tradicional, como presencia de fiscales y fuerzas de seguridad, con políticas de desarrollo social y urbano, que incluyen abordajes civiles de familias y grupos involucrados en situaciones violentas.

En números

En la zona de Grandoli y Gutiérrez hay dos cuadrantes intervenidos que incluyen 20 núcleos habitacionales, 19 torres y dos tiras; un total de 1.699 viviendas en las que viven cerca de 9 mil personas. Se trata de la mitad más crítica de un barrio donde durante 15 años se regeneraron sin pausas ataques a balazos con costos dramáticos en vidas humanas, comercialización de drogas y situaciones de intimidación permanente marcadas hasta los momentos previos a la intervención por la confrontación entre las familias Caminos y Funes.

El monitoreo del MPA en estas zonas indica que desde el 30 de junio último no se repitieron homicidios. De 126 eventos con disparos de arma registrados en 2016, luego de la intervención se contaron 34. Los veinte incidentes con heridos de bala bajaron a cinco. Y de 16 denuncias de usurpaciones se pasó a cinco.

En la zona de Bella Vista oeste las acciones comenzaron en octubre pasado en el cuadrante más complejo, delimitado por La Paz, Felipe Moré, Pellegrini y Valparaíso. Esa zona en la que se produjeron cinco homicidios en 2018 antes de la intervención no se reiteraron estos hechos. También bajaron los heridos de armas de fuego en la zona (llegaron a 15 en 2017) a dos casos en los últimos seis meses. Los llamados de vecinos por circulación de personas armadas también cayeron en forma notoria (ver infografía).

Con la salvedad de que las cifras remiten a un trabajo de menos de un año y por ello no habilita a conclusiones el despliegue sostenido de distintas agencias del Estado en estos territorios son alentadores para persistir en el trabajo iniciado.

Objetivo

"El objetivo de este dispositivo es reducir la circulación de violencia altamente lesiva. En ese sentido los indicadores momentáneos son estimulantes porque marcan un descenso notorio desde que empezó la experiencia. Bajan los homicidios, los casos de heridos de arma de fuego, los tiroteos reportados, la circulación de personas armadas y las usurpaciones. Lo valioso es que todos descubrimos que no se disminuye la violencia con el recurso puramente penal o policial, que igual tiene que estar. Hay factores sociales, culturales y urbanos que hacen a los conflictos y estos también se están atendiendo", dijo Gustavo González, funcionario del MPA de la provincia que trabaja en el dispositivo.

La violencia se desplaza y reaparece. Hace tres semanas hubo en la misma zona de Grandoli un doble homicidio resonante: el de Gloria Larrea y Eduardo Cisneros, que era suegro de Luis "Pollo" Bassi, una referencia en los conflictos de la zona.

Este caso no ocurrió dentro de los cuadrantes de intervención pero es un indicador de las fragilidades de los espacios sobre los que se trabaja.

Esta experiencia iniciada en dos barrios rosarinos concentra centenares de recursos humanos del municipio, provincia, fiscales del MPA y fuerzas de seguridad. El objetivo es reordenar el espacio público con políticas que tienen ejes diversos. Uno es de regulación, con la presencia permanente de efectivos policiales y establecimiento de lugares para tomar denuncias a víctimas de delitos. Otro pasa por convocar a personas jóvenes para programas de capacitación, en especial las más afectadas por las dinámicas violentas, y por último con programas edilicios, de apertura de calles o de regularización de títulos de propiedad en viviendas.

La tristeza y la violencia

Desde 2016 hasta inicios de 2018 un desarrollo sin pausas de ataques a tiros por la calle y amenazas hacía sentir a los vecinos de las calles aledañas al Distrito Oeste como rehenes en su propio barrio. Todas las voces señalaban a una bandita de adolescentes a los que llamaban "Los Cavernícolas" que se enfrentaba con otro grupo de rivales tan chicos como ellos. En abril del año pasado un chico de 16 años, Alexis Ruiz Díaz, quedó tendido sin vida en un pasillo de Pasco al 4500.

El director del Distrito Oeste, Ignacio Gómez, contó que al iniciarse la experiencia en octubre pasado se hizo junto a las áreas sociales de la provincia, Servicio Público de la Vivienda, Seguridad Comunitaria, y la Secretaría de Derechos Humanos un relevamiento integral del barrio. Con drones se identificaron lotes de manzanas que no estaban regularizados a nivel catastral. Se analizó la situación de escolaridad, empleo, beneficios sociales y de documentación de los vecinos de esa área muy degradada del barrio y se empezaron a establecer con el MPA las dinámicas de los conflictos.

La fiscal del MPA Luciana Vallarella fue asignada a los trabajos de relevamiento. "Antes de la intervención —explicó— todos los legajos de casos del barrio estaban asignados a distintos fiscales. Con el dispositivo empezamos a centralizarlos y con ello a entender las lógicas de las disputas. En Bella Vista todo empezaba a tener explicación. El Organismo de Investigación, con todos los legajos agrupados, podía saber cómo actuaban las bandas, quiénes eran sus miembros, quiénes sus aliados o sus enemigos y cómo se enfrentaban. Eso permite una intervención no a tientas sino sistemática y más inteligente".

El ingreso de los equipos del MPA en la zona permitió empezar a tomar denuncias que ordenaron los operativos e identificaron los factores de inquietud en el barrio. Pero con ello también algunas claves para la comprensión de la violencia. Los operadores territoriales cuentan que uno de los chicos que más miedo provocaba en el barrio era un hermano del asesinado Alexis Ruiz Díaz. Que este chico se paseara armado frente a la casa de los asesinos de su hermano a la madrugada, amenazante pero al mismo tiempo totalmente expuesto, generó un extraño sentimiento de compasión.

"El padre de una víctima de los Ruiz Díaz dijo, al verlo: «Este chico es un muerto en vida». Es decir que se dio cuenta de que era un chico cortado por su dolor buscando venganza como un zombi", comentó un operador territorial a este diario. "La Justicia tiene que actuar porque no se puede construir convivencia en el barrio si hay sentimientos de impunidad. Pero si no vamos a un proyecto de inclusión no hay transformación posible. Buscamos revitalizar consorcios y cooperativas para que las obras en la zona las lleven a cabo los chicos del barrio", contó Ignacio Gómez.

El hermano de Alexis Ruiz Díaz estuvo una temporada alejado del barrio pero pudo generar vínculos con los operadores de las áreas civiles de la intervención. Desde ese momento, indicó Vallarella, no se repitieron hechos donde él fuera denunciado.

Entorno

La violencia sólo se percibe en el evento delictivo y casi nunca en el padecimiento que el entorno degradado produce. "Es muy difícil la convivencia armónica en un lugar donde hay agua podrida en la zanja abierta, con ratas adentro de la casa o edificaciones irregulares que anulan la vereda", dice Vallarella para señalar que la persecución penal no alcanza. "Pero si podemos mostrar presencia estatal en el territorio algunas situaciones pueden generar confianza en el vecino".

Coincide el director del Distrito Oeste donde ahora hay una oficina para denuncias. "Veníamos con una dinámica de 60 heridos de armas de fuego y 13 muertos en dos años. Todos sabían quiénes eran los autores pero casi no había denuncias por la lógica del miedo. Los vínculos con la gente y un trabajo más constante y más visible nos permitió aclarar los hechos y hacer imputaciones", sostuvo Gómez.

Cada barrio tiene su impronta urbana. "No se puede cortar y pegar la experiencia de Grandoli y aplicarla en Bella Vista", dice el secretario de Desarrollo Social, Jorge Elder. "Hay que analizar los conflictos que no son sólo los penales. El programa Nueva Oportunidad está pensado para capacitar en oficios y de hecho convoca a 8 mil jóvenes en toda la provincia. Pero no nos engañamos sobre las dificultades de inserción de empleo. ¿Qué buscamos entonces? Capacitar, sí, pero sobre todo una forma de generar vínculos entre los elegidos en los barrios, para buscar una inserción laboral, pero sobre todo hábitos de convivencia social, porque relacionarse es un modo de no ver un enemigo en el otro".

Otra oportunidad

En 2018 los homicidios en Rosario volvieron a subir por motivos que aún están en análisis pero entre los que se destaca el resurgir de disputas letales entre algunas bandas que buscan redefinir liderazgos. Sin embargo un dato interesante aparece en el desagregado de datos. "Cuando se examina el componente etario entre las víctimas de hechos letales no dejan de bajar, desde 2016, los porcentajes de las víctimas entre 15 a 29 años, que es la franja donde encontrábamos mayor incidencia de víctimas", dice Elder. Como la correspondencia entre agresor y víctima suele mantener paridad aparece ahí una idea de que estrategias como el Nueva Oportunidad, que está concebido para rescatar a sus beneficiarios de las dinámicas de los conflictos barriales, puede estar funcionando, estima Elder.

"A los ciclos de las violencias hay que abordarlos con trabajo constante y con paciencia", analiza González. "Si se produce una muerte o una reincidencia en un delito de alguien incluido en un programa así significa que acertaste en la persona en la que tenías que enfocarte. Hay factores sociales, urbanos y culturales en el delito. Por eso no podemos abordar la complejidad del conflicto sólo con fiscales y policías. Creemos que estas intervenciones son una buena herramienta pero con la condición de dotarlos de trabajo y revisión constantes".