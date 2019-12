En dos salideras bancarias, ladrones en motos se alzaron con 60 mil pesos

Dos salideras bancarias se registraron en Rosario con diferencia de pocas horas. A las 14.15 del miércoles Luciano P., de 56 años, retiró de un banco de Eva Perón y Muniagurria 40 mil pesos que minutos después le fueron robados por dos personas que se le acercaron en una moto y tras amenazarlo con un arma se los arrebataron. El otro caso fue en el centro de la ciudad, en Sarmiento y Montevideo. Cristian Maximiliano G., un chofer de colectivo de 34 años, sacó dinero del cajero automático del Banco Supervielle que se encuentra a metros de allí alrededor de las 11.30 y sin notar que lo seguían un par de personas fue abordado por un hombre que, según relató la víctima en su denuncia, "me puso un arma en el estómago y me dijo dame la plata que sacaste del cajero o te reviento".

En Fisherton

En el primero de los hechos Luciano P., vecino del barrio Fisherton, fue víctima del robo cuando al salir del banco fue abordado en la ochava noroeste de Córdoba y Muniagurria. En esas circunstancias el hombre fue golpeado y asaltado por dos hombres que llevaban sus cabezas cubiertas con cascos y se movilizaban en una moto tipo 110 de la que no precisó la marca pero sí que era de color negro.

De acuerdo a fuentes policiales, uno de los hombres se bajó de la moto y por medio de un fuerte golpe redujo a Luciano P. y le robó la mochila donde guardaba 40 mil pesos y tres chequeras en blanco. La víctima hizo la denuncia en la seccional 17ª y el caso lo tomó la Fiscalía de Flagrancia en turno.

En el macrocentro

El robo de similares características ocurrido en Sarmiento y Montevideo, fue aún más planificado.

Cristian Maximiliano G., un colectivero de 34 años, fue hasta el cajero automático que el Banco Supervielle tiene en Sarmiento al 1600, junto a una estación de servicios, y retiró una suma cercana a los 20 mil pesos. Sin sospechar de que alguien lo observaba y convencido de que al poner el dinero entre sus ropas su seguridad y el dinero estaban garantizadas, salió del cajero y caminó por Sarmiento en dirección a Montevideo.

Al doblar por esta última calle, según dijo Cristian, "una persona me tomó desde a atrás, me puso un arma en el estómago y me dice dame la plata que sacaste del cajero o te reviento, no me mires. Luego de sustraerme el dinero se fue con otro que lo esperaba en una moto YBR 125 de color bordó", aseguró la víctima, que le entregó al asaltante los 20 mil pesos sin más.

En el mismo sentido Cristian sostuvo que si volviera a ver a quien lo asaltó no lo reconocería; "Fue todo muy rápido y el que esperaba en la moto usaba casco" dijo. Por otro lado el joven no supo si alguien vio el robo y él no puede aportar testigos. En tanto, desde la Fiscalía de Flagrancia se ordenó revisar las cámaras de vigilancia de la zona para relevar imágenes.