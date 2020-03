"Ema Pimpi" vivió en la casa de un abogado con condena por narcotráfico

Cuando Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval recibió permiso judicial para estar en un domicilio, en 2018, era de dominio público que distintas agencias penales lo señalaban como un actor relevante del comercio de drogas en la zona norte de Rosario. Por entonces esperaba juicio por un triple intento de asesinato, una disputa con trasfondo narco. Un reciente informe de la Corte Suprema destinado a entender por qué le concedieron el permiso de una libertad vigilada añade a ese cuadro un detalle asombroso: la vivienda a la que fue a vivir, un departamento de barrio Rucci, era propiedad de un abogado que había sido condenado a diez años de prisión por narcotráfico.

Los detalles de un informe encargado por la Corte Suprema revelan que nada de lo que se hizo para que Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval estuviera en un domicilio cuando lo mataron hace seis meses era justificable legalmente. El fiscal de Cámaras Guillermo Corbella fue designado instructor para examinar los motivos por los que Sandoval no estaba en una unidad penitenciaria cuando respondía por un delito que no permitía estar fuera de una prisión, ni tampoco cumplía con las excepciones para ello.

Lo que le dieron, según el instructor del máximo tribunal, fue en los hechos una prisión domiciliaria. En la gestión de ese beneficio hubo "como mínimo un grave descuido de los jueces penales" al admitir los acuerdos entre el defensor y la fiscalía "sin el adecuado control de legalidad y mínimamente de razonabilidad", observó

Corbella analizó los motivos de los jueces para conceder el cambio de prisión preventiva a libertad vigilada a Ema Pimpi, las condiciones económicas que ofrecía para mantenerse y los domicilios en los que solicitó vivir. Al indagar sobre esto último supo que el 16 de mayo de 2018 el juez Hernán Postma lo autorizó a permanecer en un departamento de barrio Rucci tras un acuerdo entre el defensor Fausto Yrure y el fiscal Adrián Spelta de otorgarle una restricción en ámbitos cerrados con control de pulsera electrónica que, según Corbella, funcionó como una prisión domiciliaria encubierta.

Sandoval fue a vivir a un monoblock de 25 de mayo al 2600 en barrio Rucci donde, según el legajo fiscal, vivía con Sergio Juárez, una persona que dijo ser primo de Sandoval. El instructor afirma que en ese legajo no hay ninguna referencia a que ese grupo familiar estuviera alquilando el departamento. En abril de 2019 el defensor Yrure presentó una carta documento del propietario que pedía el desalojo de Juárez para justificar el planteo de que a su cliente le asignaran un nuevo domicilio.

Narco con diploma

Allí se supo que el locador del piso de barrio Rucci era un abogado llamado Gustavo Ariel Andrada, y el locatario el mismo Ema Pimpi Sandoval. Al hacer averiguaciones sobre el dueño del departamento, el instructor de la Corte llegó a un detalle que él mismo califica como impactante: el abogado Andrada había sido condenado en 2006 a diez años de prisión por un tribunal mendocino como líder de una organización dedicada al comercio internacional de estupefacientes que gestionaba "en nuestra ciudad" (por Rosario) los envíos de droga a Europa. Al abogado lo habían detenido en julio de 2004 en un operativo policial en barrio Rucci. Antes de ese incidente, indica el instructor, Andrada había sido asesor del bloque socialista del Concejo Municipal.

Corbella observa que todo esto arroja serias dudas sobre el vínculo real entre Andrada y Emanuel Sandoval. Y que "permite inferir" el modo en que los Sandoval sustentaban sus necesidades económicos. En el dictamen se indica que Sergio Juárez, el primo de Ema Pimpi que le ofrecía alojarlo en ese departamento, falleció el 5 de octubre de 2018. Juárez no firmó nunca contrato como locatario de esa vivienda.

"Cuestiones éstas que avalan mi convencimiento de que los Sandoval, sin salidas laborales ni medios lícitos de vida demostrables, debieron tener recursos malhabidos para mantenerse, razón por la cual nunca fue aclarada esta cuestión, ni en forma previa ni durante la audiencia tal como se desprende del legajo fiscal y del acta respectiva firmada por los jueces y las partes", escribió el sumariante de la Corte.

Otro punto que resalta el dictamen es que Juárez murió a raíz de una balacera entre dos grupos enfrentados por el dominio territorial en la venta de drogas a pocas cuadras del domicilio que compartía con los hermanos Lucas y Emanuel Sandoval en barrio Rucci. "Todo lo cual refuerza aún más la hipótesis de que los Sandoval se mantenían producto de cierta actividad ilícita probablemente relacionada con el narcotráfico", sostuvo Corbella.

La mirada hacia los jueces

Para el dictamen que la Corte elevó al Procurador, el pedido de que Sandoval fuera a un domicilio no debió pasar el control de legalidad del juez, ya que el acusado no cumplía con los supuestos legales del artículo 10 del Código Penal para estar en una vivienda, con o sin tobillera electrónica. Corbella da por tierra con el argumento de que la ley permitía una libertad restringida al decir que eso no es otra cosa que una privación de libertad domiciliaria.

Más allá de que era improcedente desde el punto de vista legal, su reproche a los jueces fue no haber controlado los medios económicos con que se mantenían personas ligadas a la venta de drogas, ni el compromiso de garantes personales, ni los contratos de alquiler de las casas donde estuvieron Ema Pimpi y su hermano.

Cuando fue convocado a declarar en este sumario el juez Postma indicó que en este caso hubo acuerdo entre fiscal y defensor y por lo tanto, dijo Postma, no había conflicto a resolver. La situación fue reveladora de una carencia riesgosa. El magistrado indicó que en las audiencias los jueces no ven los legajos de los imputados, donde consta su historia. Esto implica que el perfil de Ema Pimpi, condenado por idear el atentado al gobernador Antonio Bonfatti, pudo no haber sido tenido en cuenta.

Para Corbella, el magistrado no respondió por qué aceptó la figura de libertad morigerada con una pulsera electrónica fuera del encuadramiento legal. Postma sostuvo que le presentaron un acuerdo de partes y que lo suyo fue el control de legalidad. Que había que preguntar al fiscal y al defensor ya que hablaron de conceder un beneficio y no una domiciliaria.

Con posterioridad Postma autorizó por decreto, el 30 de abril de 2019, el traslado de Ema Pimpi a la casa de Pago Largo 654 en La Florida. Luego, al presidir la apertura a juicio del caso, sostuvo que Sandoval se encontraba en prisión preventiva domiciliaria. Con lo que dio por hecho que estaba en esa situación.

La única intervención del juez Gustavo Pérez de Urrechu en este caso fue el 10 de abril de 2019, cuando avaló que Ema Pimpi estuviera en una libertad morigerada. Luego la defendió al ser citado por Corbella diciendo que cuando a Ema Pimpi lo asesinaron se encontraba en una libertad controlada por dispositivo electrónico. Lo decisivo, para este magistrado, es que un colega (Postma), la dispuso con anterioridad.

El juez indicó que no puede en la audiencia producir ni ordenar prueba porque eso implica perder su imparcialidad. Ante ello, el instructor consideró que el juez no analizó la legalidad de la cautelar que le presentaban. Que "debió advertir que se trataba de una prisión domiciliaria encubierta" y también que no había, ni ofrecida ni pactada, ningún tipo de salida laboral. Observó que no existían garantes personales ni ninguna aclaración sobre cómo iba a hacer Sandoval para sostenerse sin tener profesión, oficio o medio de vida lícito acreditados. Para Corbella tal cosa no implica que el juez tenga que ordenar pruebas sino solamente verificar que el acuerdo sea racional. Si esas circunstancias no pueden verificarse, aduce su escrito, no hay que admitir el acuerdo.

La casa de Pago Largo 654 fue el lugar donde Ema Pimpi llegó merced a ese acuerdo y donde lo asesinaron con brutalidad el 26 de octubre pasado. En esa casona de dos plantas vivía Matías Lange, que se manifestó amigo de Ema Pimpi, quien dijo trabajar en la empresa de taxis de su padre. Sus padres señalaron que Matías vivió siempre con ellos y que no tenía trabajo en relación de dependencia ni otro medio para ganarse la vida de manera de pagar un alquiler de 25 mil pesos.

Corbella dijo que nunca se aclaró ni debatió en una audiencia qué relación tenía Matías Lange con la propiedad, si era propietario o inquilino, y en su caso si conocía qué destino le iba a dar a la vivienda su dueño, que es el camarista civil Oscar Puccinelli. "No era necesario saber quién era el propietario de la vivienda alquilada pero al menos conocer que había un inquilino, que no era Sandoval, el que ni siquiera fue propuesto como garante personal". Las consideraciones sobre el camarista en el informe será el asunto de una próxima nota.