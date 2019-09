Hasta el martes 10 de septiembre Rosana Mariel González era una desconocida. Incluso para la mayoría de los jefes de la Policía Federal Argentina (PFA), donde trabajaba como suboficial ayudante. Pero ese día su nombre se conoció por ser quien acompañaba al ex comisario inspector Mariano Ezequiel Valdés, baleado en un vidrioso incidente ocurrido en la autopista Buenos Aires-Rosario, en jurisdicción de Villa Constitución. Como testigo de ese hecho, del que se van conociendo detalles a cuentagotas, González se transformó para sus pares de la PFA en un personaje incómodo hasta el punto de recibir presiones contundentes de sus superiores. Intimidaciones que se sucedieron hasta que el propio Valdés y su subjefe, Higinio Alberto Bellagio, fueron detenidos e imputados por fiscales santafesinos por encubrir y entorpecer la investigación de la balacera en la que resulto herido el comisario desplazado de la fuerza por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bulrrich.

"Necesitaba que alguien me ayudara. No sabía qué hacer porque no sabía qué estaba pasando. No entendía nada", le explicó González a los fiscales Eugenia Lascialandare (Villa Constitución), Matìas Edery (Delitos Complejos) y Natalia Benvenuto (Coordinadora), todos del Ministerio Público de la Acusación santafesina el jueves 19 de septiembre pasado, al ampliar su declaración.

"Esto es la mafia"

"Rosana me decía «tío, nos van a matar a todos. Esto es la mafia. Nos van a matar a todos", declaró un tío de González que la asistió y contuvo los días posteriores a la balacera, cuando las presiones arreciaban. A tal punto llegó la situación que, abatidos e inseguros por el oscuro accionar de los jefes federales los González contrataron una abogada para que pidiera por su seguridad.

"Fui a la Fiscalía de Morón y conté todo lo que estaba pasando. Yo notaba un apriete de Valdés (por un llamado telefónico de él), si bien nunca me amenazó. Pero él sabía cada paso que dábamos antes de que lo diéramos", declaró la mujer.

En ese sentido La Capital accedió a las declaraciones de los protagonistas de esta turbia historia, entre ellos el que brindó González. Con su lectura se puede palpar la sensación térmica de las presiones que debió soportar la ex suboficial ayudante hasta su última declaración, el jueves 19 de septiembre. Un compendio de hechos coactivos dignos de una serie policial.

González tiene 27 años y desde hace ocho meses está en la Federal. El lunes 9 de septiembre acompañaba al ex comisario Valdés en un Ford Focus cuando fue interceptado y baleado en el kilómetro 253 de la autopista, a 170 metros del acceso a Villa Constitución. Mientras Valdés declaró que había sufrido "un robo al boleo" cuando se detuvo para cambiar la yerba del mate, González, en su segunda declaración se desdijo de lo sostenido en un primer momento y contó otra cosa.

Dijo que su jefe había sido atacado por tres hombres que bajaron de una camioneta y sugirió que se movían como policías. También dijo que Valdés le ordenó que se quedara con las armas de ambos y con un bolso, que parece ser el eje de la discordia. Ese bolso desapareció de la escena del crimen y reapareció once días más tarde en la Delegación de la Federal en Santa Fe, cuando Valdés y Bellagio fueron detenidos.

Llamados apurados

A las 20.51 del 9 de septiembre Valdés llegó herido y manejando el Ford Focus a la estación de servicios "Las Mellizas", en jurisdicción de Fighiera. Ambos bajaron a pedir dir ayuda. A los pocos minutos el lugar fue copado por efectivos de la Federal que arribaron desde San Nicolás, Rosario y Santa Fe. "Lo que más nos llamó la atención fue lo rápido que llegaron. Lo hicieron antes que nosotros", declaró el subjefe de la comisaría 2ª de Pavón, ubicada a unos 10 kilómetros de la estación. Es que Valdés, antes de llamar al 911, se contactó con varios de sus camaradas de armas y superiores.

González entonces quedó bajo la guarda de al menos tres de sus pares: el oficial Higinio Bellagio, el subcomisario Rolando Aldo Martín Ábalos (jefe de la Delegación San Nicolás) y el oficial Víctor Domenech (División Inteligencia Criminal de Santa Fe capital). Los dos últimos separados de la fuerza. Ellos acompañaron a la mujer a donde ésta fuera.

Desde ese momento González fue expuesta al imaginario colectivo de la sociedad llegándose a filtrar, desde la Federal fotos de su cuenta personal de Instagram. Todo en pos de instalar que lo que había pasado era un problema de pareja ocasional.

González contó que ella estaba preocupada por recuperar su computadora, que había quedado en el Ford Focus. Y que cuando bajaron unos minutos antes del ataque en una estación de serviciós de la localidad bonaerense de Ramallo, Valdés le dio una orden: "Me dijo que vaya al auto, que agarre las armas que estaban en el costado, en el piso. La mía la tenía encima. Luego agarre la de él. Después me dijo que agarrara un bolso que estaba en el asiento de atrás y me dijo fíjate las credenciales de las armas", declaró González.

En ese lugar ambos bajaron supuestamente para ir al baño. Pero en un momento Valdés desapareció y se fue a una zona utilizada como estacionamiento de camiones. Allí estuvo casi dos minutos y al no verlo la suboficial lo llamó por teléfono. Fue entonces que recibió la orden de hacerse del bolso y las armas que estaban en el auto. Cuando reiniciaron el camino, detrás de ellos salió una camioneta similar a la que Valdés describió como la que lo cruzó 52 kilómetros más adelante, en el supuesto "robo al boleo".

"Fuimos al hospital de Arroyo Seco. Él (por Valdés) bajó en una camilla. Tenía su ropa. Luego me dan la ropa de él. Un médico me la da en una bolsa negra y la metí adentro del bolso. Se veían cosas negras, un jugo Tang, era pesado", describió la policía sobre el equipaje. Entonces "llegó Higinio (Bellagio) me abrazó y me sacó el bolso", recordó González. "Era pesado y grande", aclaró.

La Fiscalía exhibió capturas de cámaras de la estación "Las Mellizas" donde se ve a González con el bolso y hablando por celular. A las 21.21 Valdés fue trasladado a Arroyo Seco en una ambulancia.

Escoltada y dirigida

González relató que se fue del lugar en un auto con escolta. "Me hicieron hablar con el jefe de Córdoba. Le conté lo que pasó. Le dije lo de la yerba, o sea lo que me dijo el jefe (Valdés) que cuente, que yo no tenía que decir a nadie que me preguntara lo que había pasado. No me daba explicaciones".

La suboficial relató que tras cumplimentar los datos administrativos fue conducida a Santa Fe en compañía de Bellagio y algún otro federal. "Yo estaba reperseguida. Me dejaron en el departamento de una compañera. Eran más o menos las 6 o 7 de la mañana. Luego, a las 10, me llamaron para declarar. Mi compañera me dijo que el sub (Bellagio) dijo que tenía que ir a declarar. Antes de eso me dan un arma, una Bersa (calibre 9 milímetros) y me hacen firmar un acta", contó.

Tras declarar tres horas y media la trajeron a la Delegación de la Federal en Rosario y le dieron un pase para que viajara a Buenos Aires. "Me preguntaban (sus pares) a qué hora viajaba y me decían que era por un acta. Para mí era mentira, me llamó mucho la atención que me pregunten tanto la hora", indicó.

"El subjefe (Bellagio) me mandó a buscar. Me dijo que no lo complique más (a Valdés). Entonces le tuve que decir a un policía amigo que estaba muy asustada y que me buscara. Pasé la noche en un hotel frente a la terminal de ómnibus (de Rosario) pero a ellos le dije que ya me había ido", indicó González.

"Mi amigo policía me acompañó al sanatorio en el que estaba Valdés (Mapaci) y luego a Asuntos Internos (en Buenos Aires). Yo hice todo lo que me dijeron que haga. En Asuntos Internos dije también lo que me dijo el jefe que diga. De ahí me llevaron en un móvil a mi casa. Yo estaba mal, hablé con la psicóloga y me dijo que al otro día tenía que ir al Hospital Churruca para unos exámenes.

Allí le dieron el certificado por el cual en un primer momento no declaró ante la Justicia santafesina, que mandó a buscarla por la fuerza pública.