El sicario de Estaban Alvarado tiene dos condenas a perpetua y aún debe afrontar un juicio por un triple crimen

Luego de haber sido recapturado el viernes pasado en Pueblo Andino, y con dos condenas a prisión perpetua por tres homicidios, Mauricio “Mauri” Laferrara debe responder aún por otra acusación que no alcanzó a ser elevada a juicio: el triple crimen de Gerardo “Abuelo” Abregú, Ezequiel David “Parásito” Fernández y José Horacio “Grasa” Fernández. Sindicados como tiratiros de Los Monos, fueron asesinados en 2018 cuando los emboscaron en la puerta de una casa en Granadero Baigorria. Fuentes allegadas a la investigación de este hecho confirmaron que el expediente no fue elevado a la etapa de debate y luego ingresó en un limbo cuando el principal acusado, sindicado como el sicario favorito del empresario narco Esteban Alvarado, se esfumó —al principio no se sabía si había muerto o se había fugado— del penal de Devoto el 17 de octubre del año pasado, cuatro años después de haber sido arrestado en una casa de 9 de Julio al 3300 en Rosario.