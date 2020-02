El secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Germán Montenegro, aseguró que la situación de violencia que sufre Rosario es “crítica”, reveló que los asesinatos son producto de una guerra por la disputa del territorio de bandas narcocriminales y destacó la necesidad de dotar a las fuerzas de seguridad elementos para enfrentar al crimen organizado.

“También tiene que ver con una forma de trabajo que se ha dado en la provincia de Santa Fe y en la Argentina en general, donde está el fenómeno narco, la policía tiene algún tipo de participación, regulando la actividad o pactando de alguna manera, y nosotros creemos que al cortarse eso de forma drástica y eso genera reacciones”, añadió.

“Otro factor que influye en esta situación son los niveles de consumo fenomenales de sustancias, cocaína especialmente, que alimentan este negocio”, enfatizó Montenegro, y siguió: “No hay disputa territorial por nada, el territorio se da para producir y distribuir sustancias ilícitas, si no hubiera tanto consumo no tendríamos tanto negocio”.

Montenegro señaló que la serie de homicidios violentos, que en Rosario sumó 40 casos en lo que va del año, es producto también con la desarticulación de organizaciones criminales que ha generado una reorganización, una puja de poder de sectores que estaban en escalones inferiores y una aceleración de una situación de violencia”.

“Desde principio de año se están evaluando varios tipos de armas, letales y no letales, ayer se hizo una presentación de algunas de las alternativas, pero desde el ministerio y la policía estamos evaluando un amplio espectro de armamento a los efecto de mejorar el equipamiento de las fuerzas de seguridad”, comentó.

Consultado sobre el posible uso de una “boleadora”, como se mostró ayer y se viralizó en un video en redes sociales, Montenegro señaló que “se trata de un dispositivo de letalidad atenuada, como se denomina actualmente a este armamento, le permite al policía escalar el uso de la violencia en situaciones particulares”.

“El policía anda en la calle con un arma de fuego, una pistola, y esto acta relativamente la cantidad de dispositivos que tiene para enfrentar situaciones conflictivas”, explicó el funcionario, y agregó: “Esto lo único que hace, eventualmente, si la situación lo amerita, una herramienta más para escalar el uso de la fuerza”.

“Eso se da en el marco de la aprobación de un protocolo del uso de armas que recientemente fue firmado por el ministro (de Seguridad, Marcelo Saín) que fija los criterios de uso de la fuerza en el marco de la policía”. comentó esta mañana Montenegro, en declaraciones al programa “Zysman 830”, que se emite por La Ocho.

Asimismo, afirmó que estas armas de letalidad atenuada permiten evitar los daños a terceros y a sí mismo y dio como ejemplo el caso de un arrebato en una zona comercial, en el que este tipo de herramientas son muy útiles para inmovilizar a una persona. “Dan un mayor espectro de utilización de su armamento”, insistió.

“Con esto no se va a equipar a una brigada táctica que va a ir a detener a un sicario, cada arma se usa en función de la situación táctica que se va a enfrentar el personal policial”, advirtió Montenegro, en respuesta a las críticas que recibió el nuevo armamento probado en medio de la ola de crímenes violentos que se registró en la provincia este año.