"Mi justicia tiene dictaminada la pena para esa gente si los largan". Abrazado por el dolor de la pérdida de su hijo y con la fuerza que le imprime la necesidad de que se esclarezca el hecho, el padre de Carlos Orellano, Edgardo, dejó en claro que pretende justicia y que está dispuesto a hacerla por mano propia si detecta fallas en el sistema.

Tras reunirse con el presidente Alberto Fernández en el marco del acto por el 208º aniversario del primer enarbolamiento de la bandera en las barrancas del Paraná por parte de Manuel Belgrano, manifestó que "los responsables tienen que ir a prisión perpetua. Y que a nadie se le ocurra largarlos".

En ese sentido, agregó: "No soy un papá cobarde. Mi justicia tiene dictaminada la pena para esa gente si los largan".

Edgardo aseguró que el fallecimiento del joven de 23 años cuyo cadáver fue rescatado del río Paraná ayer luego de que fuera visto por última vez en la madrugada del lunes en el boliche Ming es un repudiable hecho que no se debe repetir. "No quiero ni un chico más muerto por inseguridad o violencia. A mi hijo no lo pude salvar, pero voy a tratar de salvar a los hijos de los demás", enfatizó.

El padre del joven hincha de Central reveló su conducta en los últimos días: "No duermo ni como, y sólo estoy tomando agua" .

"Nunca pensé que en un boliche donde pagás la entrada te pueden matar. Me tiro al piso a llorar y muero de depresión, o peleo. Y yo voy a morir como un valiente. No como un cobarde. Si le molesto a alguien y me quiere liquidar, no hay problema", concluyó.