“Las infracciones definidas por el director general tienen previstas multas que ascienden hasta un tope máximo de un millón de pesos”, aseguró el secretario de Gobierno, quien además remarcó que la cantidad de faltas y la sanción económica “serán condicionantes para este ciudadano, que deberán ser resultas en forma previa a intentar obtener una nueva licencia”.

Las conductas presuntamente constitutivas de faltas

Impresionante persecución en moto por la ciudad.

Desobedecer las señales de los semáforos, en reiteradas oportunidades en distintas intersecciones.

Adelantarse a otro vehículo en bocacalles.

Circular a contramano.

No respetar la prioridad de paso en el cruce de bocacalles, no respetar la prioridad de paso de peatones, no respetar la línea de frenado de la senda peatonal. Realizar maniobras implicando riesgo para la seguridad física de peatones.

Invertir el sentido de marcha en avenidas (giro en U), girar a la izquierda en vías semaforizadas de doble mano.

Girar sin haber ocupado previamente la faja correspondientes 30 metros antes de la llegada a la bocacalle, efectuando maniobra peligrosa.

Circular en forma sinuosa o detenerse en forma imprudente, sin hacer las señales correspondientes.

No respetar los carriles de circulación y efectuar maniobras injustificadas y obstructivas. Invadir carriles exclusivos para otro tipo de vehículos.

Adelantarse por la derecha.

No acatar las indicaciones de funcionario policial competente con balizas y sirenas encendidas, señales de tipo manual y acústicas.

Circular por acerca y por ciclovía.

No efectuar las señales manuales, eléctrica o mecánicas reglamentarias de maniobras

Realizar maniobras poniendo en peligro la integridad física de peatones.

Obstaculizar la normal circulación y/o seguridad de ciclistas y/o generar riesgo en su integridad física.

Le anularon la licencia de conducir

Cabe recordar que el viernes pasado, el intendente Pablo Javkin dispuso, a través del decreto 0083/2021, anular la licencia de conducir de Facundo Agustín C., y ordenar el secuestro de su moto vehículo, con la finalidad de que su titular se presente en el Tribunal Municipal de Faltas para regularizar las infracciones existentes al momento de su presentación.

El hecho que determinó la anulación de la licencia tuvo lugar cerca del mediodía del jueves de la semana pasada en inmediaciones de las calles Mendoza y Sarmiento, cuando el joven fue visto circulando en contramano por la segunda arteria, "con la finalidad de escapar de la autoridad policial, incumpliendo con todas las normativas correspondientes a la circulación".

La decisión se tomó en base al artículo N°15 del Código de Tránsito, que "faculta la Autoridad Jurisdiccional que expide la licencia a anular la misma cuando se haya comprobado la inadecuación de la conducción psicofísica actual del titular de la misma".