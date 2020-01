El fiscal Matías Edery señaló hoy que joven de 27 años que tenía en su poder el Audi Q7 que habría sido usado en el ataque a tiros contra el Centro de Justicia Penal registrado el pasado 3 de enero no sólo tenía antecedentes por portación ilegal de armas sino que, también, vinculaciones con la banda Los Monos.

“Fue detenido en la vía pública con una nueve milímetros, lo que nos permite relacionarlo, al menos, con la violencia armada”, contó el encargado de la investigación del atentado contra el tribunal provincial, quien ayer ordenó los allanamientos en los que se halló el vehículo en el barrio Cabín 9, en la vecina ciudad de Pérez.

“A partir de un seguimiento, a través del sistema de cámaras de seguridad, de los vehículos que estaban en cercanías del Centro de Justicia Penal el pasado 3 enero, cuando se produjo la balacera, se pudo ver como este auto de alta gama llega hasta Presidente Perón y Circunvalación”, reveló Edery.

"Las líneas de investigación son varias, pero si se analizan los hechos en su conjunto se pueden entender los motivos del ataque"

“Se trata de una zona muy cercana a donde se halló el vehículo, que es muy particular, ya que por sus características que lo hacen prácticamente único”, reveló el fiscal hoy en declaraciones al programa “Zysman 830”, que se emite por La Ocho, y siguió: “Se hicieron tareas de inteligencia y se pudo determinar dónde estaba el auto”.

Para poder esclarecer la ola de violencia que asoló a la ciudad en el primer tramo del año y detener a sus culpables, Edery destacó que “hay que tratar de entender en su conjunto todos los sucesos que se dieron desde el 1º de enero hasta mediados de mes, no creo que se trate de situaciones aisladas”.

“Las líneas de investigación son varias, pero si se analizan los hechos en su conjunto se pueden entender los motivos de este ataque”, enfatizó el funcionario judicial, quien llevará adelante la audiencia acusatoria del joven de 27 años que tenía en su poder el automóvil que se usó en la balacera.

29_Sin título-1.jpg Allanamientos. Ayer se realizaron cuatro procedimientos en Cabín 9 en los que se secuestraron dos autos, una moto, celulares y otros elementos.

“Hay una serie de hechos que estamos analizando que entendemos que formaron parte, no sé si de un plan, pero sí de una idea de atacar varios objetivos”, advirtió Edery, quien aseguró que el crimen del gerente de la sucursal Las Parejas del Banco Nación, Enrique Encino, en el casino City Center habría sido cometido por “el mismo grupo”.

No obstante, aclaró que el homicidio no tuvo “un vínculo directo” con el atentado al Centro de Justicia Penal. “El fiscal (Luis) Schiappa Pietra dejó ver que el ataque al casino tuvo una finalidad extorsiva y no fue el único que se dio en el último tiempo, pero habría sido cometido por el mismo grupo”, señaló.

Si bien ambos casos en un primer momento fueron vinculados a la banda Los Monos, Edery prefirió, a esta altura de la investigación, no “ponerle nombre propio a los responsables” de las balaceras, y explicó: “La situación delictiva en la ciudad está más atomizada de lo que se supone”.

descarga.jpg El operativo fue ejecutado por la PDI con órdenes libradas por la Agencia Fiscal de Crimen Organizado y Delitos Complejos a cargo del fiscal Matías Edery.

“Acaso no haya sido la banda Los Monos en sí, pero en realidad sí muchos grupos que pertenecieron a la banda y que nosotros estamos investigando de manera individual, para tener un mapa más actual de la situación. Sí podrían ser personas vinculadas a la familia Cantero”, agregó.

Edery enfatizó que “las tres balaceras que tuvieron como blanco al Centro de Justicia Penal están esclarecidas y tuvieron lógicas diferentes”. En el caso de la más reciente, la del pasado 3 de enero, indicó que “todavía se necesita un poco más de tiempo para poder determinar cuáles fueron sus motivaciones”.