El jefe de la Policía de la provincia, Marcelo Villanúa, destacó hoy que el incremento de la violencia está directamente relacionado con la crisis socioeconómica que atraviesa el país al señalar que "esta situación los predispone de una mala manera y eso se nota".

En el marco de un encuentro con periodistas, Villanúa fue consultado sobre diversos temas de seguridad y ante la pregunta de si consideraba que la crisis económica que atraviesa el país estaba relacionada con el incremento de hechos violentos indicó: "La cuestión socioeconómica afecta a todos los ciudadanos, los predispone para estar violentos y lo notamos. Y obviamente que influye en los índices de violencia".

El jefe policial se refirió a algunos índices de homicidios en la provincia y sobre el tema detalló: "En lo que va de febrero se registraron siete homicidios, notando una baja no sólo en Rosario sino también en la ciudad de Santa Fe, donde tuvimos sólo tres hechos. Y la tendencia respecto a 2018 es a la baja".

"Nosotros perseguimos al delito y al delincuente en cualquier lugar de la República donde se hayan ido a esconder. La policía persigue al delincuente y el delito en Santa Fe no queda impune".

También aludió a los permanentes hechos de balaceras: "Cuando se dan este tipo de hechos delictivos no descartamos ninguna hipótesis. Pero producto de la investigación van saliendo a la luz ciertas cuestiones que no están interrelacionadas con ataques a magistrados o funcionarios del Poder Judicial. Se dan por cuestiones de deudas, situaciones interpersonales, por cuestiones sentimentales. Incluso en los últimos hechos hubo ataques contra vehículos, con anónimos y reclamando el pago de alguna deuda".

Sobre cómo evaluaba la lucha contra las bandas armadas en la provincia, Villanúa señaló: "Atacamos a todas las bandas. Sin ir más lejos hace unos meses hubo un hecho de robo calificado a un banco en la zona sur y ayer se detuvo a parte de esa banda. Nosotros perseguimos al delito y al delincuente en cualquier lugar de la República donde se hayan ido a esconder. La policía persigue al delincuente y el delito en Santa Fe no queda impune".

Acerca de los reclamos de vecinos por más presencia policial en las calles, el titular de la Policía provincial explicó: "En el caso de Rosario tenemos 200 móviles permanentemente en la calle. La actividad preventiva no ha disminuido en absoluto. Prevenir un ataque o una balacera es muy complejo. Son delitos de una consumación instantánea, los objetivos son claros y puntuales y en fracción de segundos se disparan cuatro o cinco tiros".

Al ser consultado por la posible relación entre las balaceras y la narcocriminalidad, Villanúa dijo: "Una vez que se avanza en la investigación, en colaboración con la Fiscalía, se puede determinar si tiene algún tipo de relación o no. Pero los casos puntuales a los que me refería anteriormente no guardan relación con narcotráfico porque son cuestiones de pareja, pasionales o económicas".