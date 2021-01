El operativo fue ordenado por el propio fiscal Vescovo, quien fundamentó su decisión de que se detuviera al joven en las pruebas a las que tuvo acceso después de que ordenara su liberación: el video de la persecución por las calles rosarinas de parte del personal de la Policía Motorizada y la denuncia y testimonio de la joven a la que el muchacho le robó el celular en cercanías de Mitre y Mendoza, en pleno centro rosarino.

Vescovo aclaró que en el momento en el que firmó la liberación del joven aún no había visto el video de la persecución policial. “Me enteré de esas imágenes a través de los portales. Ayer tenía un relato y no una imagen que es algo mucho más claro, más contundente”, dijo anoche a El Tres, y añadió que hasta ese momento “lo único que tenía era un acta de procedimiento y el relato de un empleado de la comisaría con lo que a él le relataron”.

Impresionante persecución en moto por la ciudad.

“No es que cambie de idea. Los elementos no son los mismos. Faltaban datos para que pudiera disponer la prisión preventiva. Hoy obtuve filmaciones y la denuncia de una persona víctima de otro hecho de robo. Ayer tenía elementos confusos”, aseguró el fiscal, quien aseguró que la investigación se “robusteció” con el correr de la tarde y que “ahora viendo con detenimiento la filmación cierran algunas cosas”.

“Las imágenes son concluyentes”, aseguró Vescovo, en relación con el video grabado por la cámara de uno de los efectivos de la Policía Motorizada que le dio caza al presunto “motochorro” desde Mendoza y Sarmiento hasta la cercanías de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, donde chocó y resultó herido. El joven perdió el control de la moto y terminó siendo detenido por los móviles que continuaron con su persecución.

mortochorro 01.jpg

“Si hubiera detenido a una persona sin fundamento, se hubiera escuchado lo mismo”, justificó su determinación Vescovo, quien se negó a comentar las críticas que le hizo Saín en Twitter. “El fiscal podría tomarse el plazo de ley hasta ubicar a la víctima y hacer el reconocimiento. La huída presupone peligrosidad procesal y la moto puede ser objeto de secuestro”, posteó. El funcionario declinó comentar sus dichos.

En el parte oficial del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se indicó que la policía consultó al fiscal en turno pero “en los datos aportados en dicha consulta no había elementos para efectivizar la detención y llevar a la persona a audiencia imputativa. No sé aportó víctima del supuesto robo que comienza con la persecución, no se presentó nadie al momento como víctima, tampoco se halló el celular robado. La moto que se secuestró pertenece al hombre detenido y no contaba con antecedentes”.

motochorro 02.jpg

“Por lo que recuperó la libertad al no haber elementos para efectivizar la detención”, señala la comunicación del organismo previa a la orden de detención librada ayer por la tarde por Vescovo. En el allanamiento a la vivienda del joven se secuestró una decena de celulares de alta gama cuya procedencia será investigada. En paralelo, una mujer denunció públicamente que había sido víctima de un robo del mismo muchacho, pero que no había hecho la denuncia policial. Estos elementos complican la situación del detenido.