El fiscal Adrián Spelta, a cargo de la investigación del asesinato de Mario Esusy, el taxista baleado esta madrugada en barrio Ludueña, aseguró hoy que "la teoría más fuerte que se maneja es que ante el intento del robo y ante la imposibilidad de concretarla, por el intento de huída de la víctima, le efectuaron el disparo que le causó la muerte".

"Anoche estuvimos en el lugar de un hecho lamentable, en el que un taxista aparentemente fue abordado por algunos masculinos en motocicleta y a raíz de un intento de robo recibió un impacto de bala que le causó la muerte", explicó Spelta hoy en un breve contacto con la prensa en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Spelta echó por tierra la versión que circulo en un primer momento y que indicaba que el taxista no había sido asesinado en un intento de robo, porque sus efectos de valor fueron hallados en el auto. "Si no hubo sustracción es porque no le habrá dado la posibilidad la víctima de que se llevaran sus pertenencias", explicó el fiscal.

"El intento de robo deviene del hecho de que el taxista estaba en ese lugar esperando un servicio por el que había recibido un llamado"

"La billetera estaba en poder del taxista, cerca del asiento, inmediatamente que es abordado por estos masculinos emprende la huída y es en esa circunstancia que recibe el impacto y a los pocos metros lamentablemente pierde la vida", relató Spelta, quien aseguró que, según los elementos que pudo recoger en la escena del crimen, el ataque lo hizo más de una persona.

Asimismo, señaló: "El intento de robo deviene del hecho de que el taxista estaba en ese lugar esperando un servicio por el que había recibido un llamado hacía poco y estaba esperando para tomarlo. Fue en ese momento, cuando Esusy aguardaba a los pasajeros, cuando lo abordaron los asaltantes en moto. Intentó escapar y le dispararon a quemarropa.

Consultado sobre si se habían recogido rastros de los asaltantes Spelta señaló que los autores del crimen del taxista, "habrían abordado a otras personas a escasos metros de este lugar en una supuesta entradera que no se pudo concretar e inmediatamente surge este intento de robo al taxista y que termina con su muerte".

"No podemos precisar cuántas personas participaron en el hecho, pero se trataría de más personas que se desplazaban en una motocicleta", señalo el fiscal, y detalló: "El taxista recibió un solo disparo, de izquierda a derecha y con una inclinación leve de arriba hacia abajo, lo que da a entender, por la posición del brazo, que intentó huír".



"El impacto ingresa en el cuerpo después de atravesar el brazo, lo que hace suponer que intentó defenderse, infructuosamente, al ver el arma", explicó Spelta, y añadió: "En la autopsia se constató que el cuerpo presenta un golpe en la frente del lado izquierdo, lo que hace pensar que hubo un forcejeo o un intento de ataque físico de parte de los homicidas".

Asimismo, reveló que "al costado del asiento del taxi se encontró el proyectil que le habían disparado a la víctima y afuera, en la calle, se encontró una vaina calibre 9 milímetros", y añadió que, afuera de la vivienda que sufrió un intento de entradera, también se encontró un casquillo del mismo calibre, que será examinado para ver si fue disparado por el mismo arma.