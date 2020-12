El fiscal Edery dijo que sospechan que "Traferri es el organizador de una red de juego clandestino"

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Edery, quien lleva adelante las actuaciones junto a su colega Luis Schiappa Pietra, señaló que de acuerdo a las evidencias recolectadas hasta el momento, y que ya están a consideración de los senadores, Traferri ocuparía el rol de organizador de una red de juego clandestino junto con el capitalista Leonardo Peiti y Patricio Serjal, exfiscal regional de Rosario, actualmente destituido y preso. “Cada uno tiene un rol definido. El rol específico de Traferri preferimos preservarlo hasta que declaremos en el Senado”.

La mención de Traferri como supuesto protector o facilitador de una red de juego clandestino surgió de boca de Ponce Asahad durante su ampliación de declaración indagatoria de hace dos semanas. Los fiscales Edery y Schiappa Pietra convocaron al legislador para tomarle declaración imputativa, pero el senador dijo que no renunciaría a sus foros, ya que debía ser la Legislatura la que debía promover ese proceso.

Ayer, el senador sanlorencino se defendió, y en una conferencia de prensa, apuntó otra vez contra el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, como responsable de una operación ilegal para involucrarlo en un delito. "Tengo la certeza de que Saín está detrás de esta maniobra", afirmó y anticipó que pondrá a disposición de la Justicia su celular para "se revelen las mentiras que dijo Ponce Asahad sobre él", afirmó.

"Pruebas abrumadoras"

Esta martes, el fiscal Edery salió al cruce del dirigente justicialista de San Lorenzo, y reveló que la investigación que involucra al legislador es "seria y sólida", y añadió: "Llevamos casi un año de trabajo, con 15 personas detenidas y más de 20 audiencias. La recolección de pruebas es abrumadora. Tenemos investigaciones muy grandes encima. No vamos a cometer la irresponsabilidad de hacer semejante movimiento sin tener evidencia suficiente. Por eso lo hicimos".

"En el escrito que entregamos a los senadores, en ningún momento mencionamos los dichos del Gustavo Ponce Asahad. Es muy diferente la prueba que tenemos. Esto mismo material se le entregó a Traferri y a su abogado para que pueda ejercer su defensa. Y ayer en la conferencia de prensa, creemos que no lo hizo hizo", señaló Edery.

El "carpetazo" de Sain

En la conferencia de prensa de ayer, Traferri volvió a adjudicar al ministro de Seguridad provincial el hecho de estar implicado judicialmente en una causa por juego ilegal en la provincia. El legislador del PJ dijo que no abandonará sus fueros porque no son de su persona sino de su cargo. Y aseguró que de no tener esa inmunidad hoy estaría preso no por su responsabilidad sino por ser víctima “de un carpetazo de un jefe de inteligencia como Sain”.

También cuestionó la labor de Edery y Schiappa Pietra. "Los fiscales nos engañaron, hemos sido víctimas de traición, y de mala fe procesal", disparó Traferri, y añadió: "A las dos horas de salir de la citación salieron por todos los medios a decir que iban a pedir el desafuero. La fiscal regional (María Eugenia Iribarren) lo había invitado a su casa a Traferri para que la apoyara. Y luego desde su cargo interino le habló a la vicegobernadora para decirle que iba a pedir el desafuero.

Pruebas abrumadoras

En diálogo con LT8, el fiscal al legislador. "La recolección de pruebas es abrumadora. Tenemos investigaciones muy grandes encima. No vamos a cometer la irresponsabilidad de hacer semejante movimiento sin tener evidencia suficiente. Por eso lo hicimos. En el escrito que entregamos a los senadores en ningún momento mencionamos los dichos del Gustavo Ponce Asahad. Es muy diferente la prueba que tenemos".

"El material incluye pericias sobre teléfonos celulares, cruce de llamadas, listas de llamadas entrantes y salientes, declaraciones testimoniales, actas de procedimientos, allanamientos. Tuvimos que pedir un disco extraíble más amplio para poner toda la evidencia. Esta causa lleva casi un año de investigación, más de 15 detenidos, 20 audiencias. Es una investigación que tiene su seriedad y lleva su tiempo ", agregó Edery.

"El juego ilegal en su conjunto movería alrededor de dos mil millones de pesos mensuales. Es una cifra sideral. Hay varias organizaciones, pero Leonardo Peite es la persona más importante en toda la provincial", añadió. Con relación la situación judicial en la que podría quedar Traferri si la Legislatura no convalida su desafuero, el fiscal señaló: "En esa organización que tiene tanto poder, las medidas son urgentes. Necesitamos el aval de los senadores. Se puede frustrar la investigación si los legisladores no resuelven con la urgencia del caso".