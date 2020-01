El dolor y el reclamo de un padre hechos palabras

Gustavo Glaria, el padre del joven muerto en Rafaela cuando perseguía a dos ladrones, pidió que el dolor "sirva para cambiar"; y dijo que va a "luchar por una condena fuerte, pesada y muy merecida" para los dos jóvenes detenidos por el robo que presenció su hijo y que le causaron la muerte.

En diálogo con una radio santafesina, Glaria dijo que "tenemos que seguir moviéndonos como nos mostró la comunidad de Rafaela. A pesar de que tengamos una víctima más, Rafaela va a cambiar". Y en palabras que parecen haber surgido del corazón y no de la razón, afirmó: "Esta es una ciudad chica que todos queremos y todos tenemos la reacción de Gonzalo. Con la diferencia que él tenía un empuje que yo ya no tengo. Y por eso quizá terminó como terminó, por ese empuje, fuerza y necesidad de hacer justicia. Acá somos todos muy justicieros, nos gusta la verdad, defendemos, luchamos y morimos por ella. Vamos a seguir adelante por Gonzalo y por cada uno al que le pase lo mismo. Los del interior no somos de mirar para el costado cuando vemos que al vecino lo golpea, le roban".

Condena fuerte

"Siempre preferí no hablar, pero hoy Gonzalito me da fuerza", exclamó Glaria. Y dijo que la detención de los dos asaltantes perseguidos por su hijo "no es poca cosa. Debo reconocer como consuelo que en menos de 48 horas la Justicia haya dado con los responsables".

"Hoy los valores y la sociedad han cambiado. Pero Rafaela se cansó porque hay muertos, y cuando te tocan a conocidos, pibes de 26 años que tienen toda la vida por delante uno no lo entiende. Gonzalo tenía toda la vida por delante y era una excelente persona", exclamó Glaria. Y pidió: "No esperemos que nos toque para cambiar, Rafaela lo demostró en la marcha en la había un montón de vecinos comunes a los que aún no les tocó y sin embargo salieron a la calle y exigen igual. Cada uno desde su lugar tiene que trabajar para que cambie y vuelva la tranquilidad. Que la injusticia se termine. Basta de muerte, de robos, de vaguitos, de gente que no labure, que vive de arriba. Parece simple, pero los que tienen que hacer el cambio no se si tienen el compromiso para hacerlo. Es una decisión política".