"Yo hice todo lo posible para que a Leonel lo internaran y le dieran tratamiento. Pedí ayuda y nadie me escuchó. No es lindo ser la madre de un asesino. Yo a la mamá de Pablo le quiero pedir perdón, realmente lamento ser la madre de un monstruo. Quiero justicia por Pablo y que Leonel pague lo que hizo. El día que la madre de Pablo enterró a su hijo, ya también enterré al mío. No quiero saber nada más con él", explicó María, la madre de Leonel Fazio.

La familia de Leonel vive en el límite urbano de Colón, en el humilde barrio Rivadavia. Los habitantes de la Colón más urbana los llaman "los de atrás de las vías". Allí hay pibes en las esquinas en sus motos de baja cilindrada. "No te puedo decir donde vive Leonel", dijo uno de esos jóvenes golpeándose el pecho como gesto de respeto a su amigo.

Los vecinos de Colón coinciden que los últimos meses Leonel los vivió en la calle tras ser expulsado del merendero que le dio refugio. Un colaborador del lugar indicó que él mismo declaró ante el fiscal "porque quieren saber cómo se conocieron Pablo y el lacra ese (Leonel)".

Contó que Pablo, que colaboraba allí, había llevado dos bolsas de caramelos y que como el encargado no estaba se las dejó a Leonel. También dejó claro que se cansó de ir a la Municipalidad para que le buscaran un lugar (a Leonel). Y que "hace un mes y medio lo echó del lugar porque vino drogado y borracho. Al otro día las asistentes sociales del municipio lo llevaron a un geriátrico", indicó el hombre.

Sin control

Una de las psicólogas del servicio del área de salud municipal, dijo que "hasta cumplir los 18 años a Leonel se lo intervino desde todas las áreas del Estado garantizándole sus derechos. Cuando cumplió los 18 años quizás no se tomó la decisión de implementar un sistema de apoyo que lo controlara", indicó.

"Leonel tiene un retraso mental leve con un contexto familiar no favorable, víctima de carencias afectivas y abusos, perfil desafiante con un pensamiento concreto", indicó la profesional.

"A todos los lugares a los que fuimos a pedir ayuda, lo apañaron. Decían que le faltaba cariño, contención y nunca se pusieron del otro lado. Somos una familia pobre, sin recursos. Nunca pensaron cómo hacíamos nosotros para controlarlo", explicó Yamila, la hermana de Leonel que lo denuncio por amenazas.

"Yo lo anticipé y nadie escuchó. Me trataron de mala madre y de loca. Que lo único que quería era dejar a mi hijo tirado. Y yo lo que pedía era que lo internaran, que lo atendieran y lo medicaran. Esta desgracia se pudo haber evitado. La semana previa al asesinato a Leonel lo llevaron a la comisaría cuatro veces, nadie lo podía controlar", contó desahuciada la madre de Fazio.

Leonel Fazio, el pibe acusado.