El amigo de la casa que entregó una entradera

Una fallida y violenta entradera ocurrida un mes atrás que culminó con dos ladrones detenidos sumó un nuevo imputado: nada menos que el entregador: un hombre de 29 años que supo frecuentar la casa asaltada y de cuyo auto bajaron los asaltantes. Un caso que parecía esclarecido revivió con datos surgidos en charlas de vereda que llegaron hasta el fiscal Pablo Socca.

Acusado de aportar a los ladrones —detenidos desde el día del hecho— datos sobre la casa asaltada en la que funciona sin letreros a la vista un taller de mecánica dental, Ezequiel Emanuel O. fue imputado el viernes como partícipe primario del robo. La jueza Valeria Pedrana le dictó prisión preventiva por el plazo de ley.

La venganza

"Estoy metido en un algo grave", le dijo un día Ezequiel a su ex pareja, con quien tiene dos hijos. Ella intuyó saber de qué le hablaba y lo dejó seguir. El le contó sobre dos amigos que estaban presos, que estaba juntando plata para sacarlos pero apareció un testigo que lo ubicaba a él, con su auto, en el lugar del hecho.

"Si consiguen las cámaras van a ver que mi auto estaba ahí", se sinceró Ezequiel. Aunque él no lo dijo, a esa altura de la charla su ex presumía que se refería al asalto que días atrás había sufrido Carlos, el padre de una amiga suya de toda la vida que Ezequiel conocía muy bien. Acto seguido, por si quedaban dudas, el joven derrapó en tono de confesión: "Te dije que me iba a vengar de toda la gente que habló mal de mí, con quienes nos fuimos de vacaciones, íbamos a comer. Y todo esto es culpa tuya", le espetó.

"No me van a agarrar tan fácilmente", siguió él, y le advirtió a su ex que le estaban "armando un viaje a Brasil". Y hasta reflexionó: "Si me agarran está justificado. Me va a doler pero esta vuelta es mía". Su ex, que a esa altura dudaba de estar ante un sicario de Pablo Escobar o alguien que miraba muchas series en Netflix —tal como declararía en fiscalía— le tuvo que preguntar: "¿Qué hiciste? ¿Estabas ahí?". El respondió: "Yo no, pero el auto sí".

La escena

Muy lejos de una superproducción de Netflix, sobre las 15 del jueves 14 de noviembre un Ford Ka bordó paró en Deán Funes al 4300. Del auto se bajaron dos hombres y tocaron timbre en una casa. Cuando Carlos R. atendió uno le dijo: "Me tengo que hacer una coronita". Ante la llegada de potenciales clientes, el hombre de 55 años les abrió la puerta.

"Uno saca un arma y me apunta a la cabeza, hizo que gatillaba. El otro me tenía de los brazos y me pegaba", contó Carlos al describir a los intrusos y detallar los golpes sufridos mientras lo arrastraban y le exigían dinero bajo amenazas de muerte. "El grandote me pegaba todo el tiempo, me quiso ahogar con una toalla", recordó.

Mientras Carlos resistía, un ladrón fue a la planta alta donde vive una hija del hombre y su pareja, Pablo. En la escalera se topó con una prima de Carlos y le apoyó el arma en la cabeza. Y justo apareció Pablo. El ladrón le dijo que no se moviera pero el joven le arrojó su celular y huyó por los techos.

Los ladrones abortaron el golpe. Fugaron con un celular Huawei plateado como botín y dejaron a Carlos brutalmente golpeado y ensangrentado. Mientras su hija Jesica, escondida en el baño, llamaba al 911 y Pablo buscaba ayuda en la calle.

"Se me sangró"

En el cruce de Gaboto y pasaje 1112 Gendarmería hacía controles vehiculares. Según declararía luego, un efectivo labraba un acta de infracción a un auto cuando vio que, a unos 200 metros, alguien le hacía señas. "Nos quisieron robar", le gritaban.

Justo en ese momento pasaban dos tipos caminando. Al cruzar miradas con el gendarme quisieron pegar la vuelta. Entonces los fueron a identificar. "¿Y esa mancha?", le preguntaron a uno que tenía la mano ensangrentada. "Tengo problema en la muela y se me sangró", respondió.

"Era una identificación normal hasta que llegó el Dodge naranja", recordó el gendarme sobre la aparición de un auto del que bajaron dos personas. "Esos quisieron entrar a mi casa", apuntó una. Detrás llegaron dos móviles policiales.

Gastón F. y Derian B., ambos de 27 años, quedaron detenidos. Sus fisonomías coincidieron con las descriptas por las víctimas. Según fuentes judiciales Gastón no tenía antecedentes.

Con los sospechosos imputados el caso se perfilaba como una entradera esclarecida. Nadie pensaba en un tercer implicado. Pero días después empezaron a aflorar, en conversaciones casuales, datos que habían quedado flotando a la espera de ser enlazados.

Charlas entre conocidos

Primero un vecino le contó a Pablo que los ladrones habían bajado de un Ford Ka bordó "bastante nuevo con un tercero que manejaba". Luego su cuñado, casado con otra hija de Carlos, le contó que la tarde del robo había visto a Ezequiel en el auto en Seguí y Avellaneda.

Tras 10 años en pareja con una amiga de una hija de Carlos, Ezequiel era conocido por la familia asaltada. Por años frecuentó esa casa, compartió vacaciones y otros eventos. Los yernos de Carlos tomaron nota de su presencia en la zona al momento del robo. Y uno se lo cruzó ese día en la comisaría.

Las especulaciones quedaron ahí hasta que días después las hijas de Carlos fueron al cumpleaños de un hijo de Ezequiel. Allí una joven contó que éste, que no estaba en la fiesta, estaba frecuentando a Gastón F., a quien hacía días que no veían en el barrio. Alguien contó que Ezequiel andaba "viviendo en la casa de un amigo que hace entraderas".

Facebook hizo el resto. Cuando le mostraron una foto del Gastón que se juntaba con Ezequiel, Carlos lo reconoció como uno de los ladrones. La aparición de un posible entregador motivó una nueva ronda de testimonios. "El que desapareció de su barrio fue el de barbita que entró a mi casa y me pegó", afirmó Carlos tras ver la foto. Entre otras cosas, ese vínculo que estaban descubriendo las víctimas le permitía entender a Carlos cómo fue que el asaltante, mientras le pegaba, le había mencionado el nombre de su nietito para asustarlo.

A esos datos se sumaron los aportados por sus yernos y también los diálogos que mantuvo el sospechoso con su ex pareja que, entre otras cosas, daban cuenta de su intención de escapar a Brasil. Luego de emitir un oficio para que Migraciones impidiera la salida del país de Ezequiel O. la policía comenzó a buscarlo.

Buscado y encontrado

Primero allanaron su domicilio de Violeta al 1900 en busca del auto para chequear si era el que aparecía en las filmaciones. Después fueron por él. El miércoles pasado lo vieron salir de una casa de Battle y Ordóñez al 500 y lo apresaron cuando se subía a su Ford Ka bordó.

Y el viernes lo imputaron por un robo que "no podría haberse cometido" sin los datos que aportó a los ladrones y que conocía "en razón del vínculo de amistad que lo uniera por años a la familia de la víctima"