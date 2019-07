El 8 de julio pasado Gabriel Gerber, oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de 41 años, persiguió y disparó cuatro veces, estando franco de servicio, contra un Fiat Uno en el que viajaban tres parejas con sus hijos de 5 y 2 años y una beba de 5 meses. El conductor era Ariel Espada, de 23 años, quien resultó herido en un pulmón.

El episodio sucedió en el partido de La Matanza y la fiscalía dispuso que el miembro de la fuerza de seguridad quedara detenido por tentativa de homicidio. El actual titular del Organismo de Investigaciones de la provincia de Santa Fe, Marcelo Saín, es quien organizó la estructura de la fuerza federal de PSA en 2005. Al definir sus lineamientos estableció que el personal quedara desobligado de portar armas cuando no estuviera trabajando. "Se determinó que un efectivo en franco de servicio no debería estar armado pero ese decreto se derogó y ahora se los permiten. Este decreto se basó en que el 80 por ciento de los policías muertos en enfrentamiento armado se produce en franco servicio", estableció.

El funcionario provincial calificó el incidente como "un hecho desgraciado, una barbaridad de la que tendrán que dar cuenta los mandos de la PSA. Si no se hubiera derogado esa norma el hecho no habría sucedido de la manera en que pasó". Acotó que la PSA "era la única fuerza que no permitía que sus efectivos fueran armados fuera de servicio con un arma otorgada por la misma fuerza".

"El 80 por ciento de las muertes de policías en el país se da en el momento en que está de franco servicio. Por eso cuando decimos que el efectivo cuando dejaba el servicio dejaba el arma lo hicimos porque cuando un policía se enfrenta estando en servicio está mas protegido: está comunicado con sus pares y lleva un chaleco antibalas, lo que hace a su seguridad. Pero se ve que los guerreros que comandan actualmente la fuerza ni eso contemplan", criticó.

"El oficial Gerber es un hombre que viene de la Policía Federal y de la Metropolitana y fue custodio del presidente Mauricio Macri. Es más, era el custodio del subdirector de PSA Alfredo Gallardo. Cuando creamos la PSA en 2005 teníamos la idea de que los policías deben trabajar de policías durante el servicio, si no es explotación laboral, y que la portación del arma de los policías no marca la actividad, sino que es una circunstancia para algunas funciones policiales específicas".

En 2013 la PSA generó un protocolo, el número 6, por el cual se establece que los efectivos solamente podían portar armas durante el servicio y no en todos los servicios que se llevan a cabo. "Este año 2019 se derogó el poder especial de portación y habilitaron la portación generalizada. La mayoría de los mandos no querían esto, pero los mandos superiores, que son ex policías federales, lo impusieron. Estos mandos tienen una mirada militarizada y de pistoleros, con la idea de que el policía que no porta armas fuera de servicio no es un verdadero policía, el mismo Gallardo, jefe directo de Gerber, piensa así" y agregó que "con la nueva disposición todo acto que genere fuera del servicio pasa a ser; paradójicamente, un acto de servicio", le dijo al programa "La inmensa minoría", de Radio con vos.

"Si se recorre el mundo y se analiza el actuar policial se observa que el uso del arma es un caso extremo. Acá en Argentina tenemos una cultura institucional que identifica la labor policial con el uso del arma. La decisión de regular el uso del arma fuera del servicio fue resistida inicialmente por la fuerza. Lo que les dijimos en su momento era que si querían portar armas se compraran una, la registraran y así podían portarla. El Estado no se las iba a proveer". En ese sentido recalcó que "En la mayoría de las policías del mundo el uso del arma es excepcional y no hace a la actividad regular de la fuerza".