Duras condenas les aplicaron a los siete integrantes de la denominada banda de Los Cerrajeros, una organización criminal dedicada a asaltar viviendas que actuaba con violencia extrema. La decisión la tomó el tribunal integrado por los jueces Paula Álvarez, Mónica Lamperti y Pablo Pinto.

En la audiencia preliminar, la fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio Viviana O'Connell había solicitado en una audiencia preliminar duras penas para siete acusados de integrar una asociación ilícita a la que le achacó 16 violentos robos a viviendas en 11 meses. La funcionaria pidió para los apuntados como jefes de la banda de Los Cerrajeros, un bonaerense y un rosarino, 39 y 35 años de prisión respectivamente. Para los otros miembros de la organización, las penas solicitadas iban desde los 15 a los 28 años de prisión.

Según lo descripto en aquella audiencia, la banda era "atroz". Ingresaba en los domicilios cuando las familias estaban reunidas y para ello utilizaban unos mecanismos de plásticos similares a una tarjeta de crédito con las que abrían cerraduras de picaporte fijo que no estaban cerradas con llaves. Una vez adentro eran violentos y en al menos dos casos amedrentaron a sus víctimas con una plancha caliente.

A continuación las condenas a los miembros de la banda:

* Claudio Martin C.: 22 años de prisión efectiva por ser penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe y coautor de tenencia ilegal de arma de fuego de guerra; partícipe primario de robo calificado con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada agravado por ser en poblado y en banda (8 hechos); participe primario de robo doblemente calificado por uso de arma de fuego y con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada agravado por ser en poblado y en banda (5 hechos).

* Juan Alberto V. F.: 20 años de prisión efectiva y multa de 1.000 pesos, por ser penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de cojefe y coautor de tenencia ilegal de arma de fuego de guerra y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil; coautor de robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada agravado por ser en poblado y en banda (9 hechos); coautor de robo doblemente calificado por uso de arma de fuego y con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada agravado por ser en poblado y en banda (2 hechos); participe primario de robo doblemente calificado por uso de arma de fuego y con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada agravado por ser en poblado y en banda (3 hechos).

26_LC_67932266__13-03-2017__4.00x11.50.jpg banda de los cerrajeros. Miembros de un grupo mixto de rosarinos y bonaerenses apresados en julio pasado. Atormentaban a sus víctimas.

* Néstor Daniel G.: 16 años de prisión efectiva, por ser penalmente responsable de los delitos de Asociación ilicita en carácter de miembro; coautor de Robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada agravado por ser en poblado y en banda (3 hechos); Coautor de Robo doblemente calificado por uso de arma de fuego y con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada agravado por ser en poblado y en banda (2 hechos).

* Nicolás Martin C.: 11 años de prisión efectiva por ser penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro y coautor de tenencia ilegal de arma de fuego de guerra; coautor de robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada agravado por ser en poblado y en banda; partícipe primario de robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada agravado por ser en poblado y en banda (7 hechos), partícipe primario de robo doblemente calificado por uso de arma de fuego y con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada agravado por ser en poblado y en banda (5 hechos).

* Pablo Sebastián S.: 9 años de prisión efectiva y multa de 1.000 pesos, por ser penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro y coautor de tenencia ilegal de arma de fuego de guerra; coautor de robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada agravado por ser en poblado y en banda (3 hechos).

* Eugenio Nicolás Gonzalo S.: 8 años de prisión efectiva y multa de 1.000 pesos por ser penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro y coautor de tenencia ilegal de arma de fuego de guerra y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil; coautor de robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada agravado por ser en poblado y en banda.

*Marcos Ezequiel F.: 6 años de prisión efectiva, por ser penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro; coautor de robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada agravado por ser en poblado y en banda.