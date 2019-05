Dura respuesta de Patricia Bullrich al ministro Pullaro

"Pullaro miente. El 17 de abril pasado le informé sobre esta operación y que había que esperar unos días para secuestrarle los celulares a «Guille» Cantero", dijo a La Capital la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. La funcionaria respondió así a las declaraciones que hizo el viernes su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sobre el tema de los teléfonos móviles que tenía en su poder Ariel Máximo Cantero en su celda del penal federal de Ezeiza y que les fueron incautados en medio de una requisa ligada a la investigación por las balaceras contra el Poder Judicial santafesino.

La polémica por este tema surgió el jueves cuando Bullrich desembarcó en Rosario junto a 300 efectivos federales para llevar adelante lo que se denominó "Operativo Contrafuego" y que consistió en 35 allanamientos en los cuales fueron demoradas 34 personas y se secuetraron 22 armas de fuego, todo eso en el marco de la investigación por el ataque a edificios judiciales y viviendas donde habitaron funcionarios ligados a la causa que llevó tras las rejas a los principales integrantes de la banda de Los Monos, entre ellos el propio "Guille" Cantero, condenado a 22 años de prisión como jefe de la asociación ilícita. Además, el líder del clan del barrio Las Flores fue imputado en octubre de 2018 como ideólogo de al menos siete de los 14 ataques perpetrados entre mayo y agosto del año pasado.

Sorpresa y media

En ese sentido, Pullaro se mostró sorprendido el jueves porque "Guille" todavía contara con telefonía móvil en su calabozo de Ezeiza, y remarcó que el líder de Los Monos "no debía tener celulares" en la cárcel. "Nunca imaginamos que no le habían sacado los teléfonos", le dijo a este diario el funcionario provincial. Y remarcó que luego de conocerse las imputaciones a Cantero y otras nueve personas por los ataques contra edificios judiciales, le pidió a la propia ministra Bullrich que considere la posibilidad de trasladar al ex jefe de Los Monos a una sector para presos de "alto perfil" y que se extremen las medidas de seguridad, entre ellas el quite de los celulares. "No sabemos porque no lo hizo", manifestó el ministro.

En declaraciones a este diario ayer a la mañana, Bullrich respondió en forma contundente: "Pullaro miente. Le informé el 17 de abril sobre esta operación que estaban llevando adelante las fuerzas federales y que habría que esperar unos días para secuestrarle los teléfonos a Cantero a fin de garantizar el éxito del operativo", según un comunicado oficial.

Mensajería

Según Bullrich fue a través de WhatsApp que le informó a Pullaro sobre esa situación y dio a conocer una captura de pantalla de su teléfono para confirmar esa aseveración (ver arriba). Pullaro le respondió que por esos días había que tener máximo cuidado y no estaba errado. "Cuando los primeros días de marzo mataron a Eduardo Cisneros (el suegro de Luis «Pollo» Bassi, baleado junto a su compañera el 1º de marzo en Isola al 300 bis), y secuestraron en su casa de Tablada y luego asesinaron a Fabián Eduardo Chamorro (apareció sin vida el 6 de marzo a la vera de la autopista Rosario-Buenos Aires), presumíamos que todo podía tener relación con ese grupo criminal (Los Monos). La realidad es que entendíamos que debería haber habido un resguardo mayor".

No obstante, Bullrich sostuvo que "la estrategia del Ministerio de Seguridad de la Nación de permitir que Cantero se comunicara desde el penal de Ezeiza con tres celulares, permitió detener a 34 personas vinculadas a las balaceras" contra el Poder Judicial santafesino. "Al escucharlo, cualquier cosa que hubiera surgido, hubiésemos sabido".

"No se puede tratar de sacarle importancia o ensuciar la mejor investigación realizada frente a lo que fue el último año los permanentes ataques a balazos, sólo porque no le dieron a Pullaro la investigación", agregó la ministra nacional en este cruce por quién investiga y detiene.

"Mi análisis parte de la buena fe de la ministra (Bullrich) aunque nos llama la atención que afirme que «Guille» tenga teléfonos y no se los secuestraban", agregó Pullaro. Y sostuvo que "algo falló" si mientras querían investigar a las bandas delictivas se los dejó seguir usando los teléfonos celulares.





Mensajes escritos y audio

El audio del diálogo mantenido el 17 de abril entre Pullaro y Bullrich por WhatsApp dice textualmente: "Dame unos días más que estamos con una operación", refiriéndose así a lo que terminó siendo el desembarco de las fuerzas federales en Rosario el jueves pasado.