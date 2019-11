Dura crítica a designaciones de policías que investigan

El camarista Daniel Acosta hizo una fuerte recriminación al rol de la Policía de Investigaciones (PDI) en una audiencia en la que rechazó revisar la prisión preventiva de Nicolás "Fino" Ocampo, acusado como uno de los principales colaboradores de la estructura de Alvarado. El juez aludió a la peligrosidad de las "bandas mixtas" de civiles y policías como, según dijo, estaba planteado por los fiscales y aceptado por una jueza de primera instancia.

"Estamos ante la existencia de una de las llamadas bandas mixtas donde no sólo participan civiles sino también personal policial que constituyen nombramientos sensibles dentro de la órbita de competencia del Ministerio de Seguridad, como aquellos que integran la PDI. Nombrar jefes de la PDI no es igual que nombrar al comisario de una localidad pequeña o comisaría de barrio. Es un nombramiento estratégico que por razones que el suscripto y la comunidad desconocen no se ha acertado últimamente".

La afirmación de Acosta alude a implicados en una asociación ilícita en la que están los comisarios de PDI Martín y Marcelo Rey, que eran los máximos responsables del área operativa de esa fuerza hasta que fueron detenidos por cooperar con Alvarado. Acosta había rechazado atenuar la prisión preventiva de Marcelo Rey señalando que según el fiscal bonaerense Patricio Ferrari están acreditadas relaciones de este policía y Alvarado desde 2013.

Acosta rechazó flexibilizar la prisión de Ocampo porque, según dijo, está implicado en una banda que aún tiene prófugos. Mencionó "la desazón" que implicó la trascendencia de esta causa judicial por "cómo fueron permeables las estructuras policiales a determinadas prácticas, pero la esperanza es que siendo estas organizaciones muy complejas se logró detener a la mayoría de los autores".