Dos veces le balearon la casa a un taxista en zona oeste y finalmente lo asesinaron

"Nadie me ayuda", se lamentaba hace un año Juan Manuel, un taxista que vivía en Felipe Moré al 2600 y al que ya le habían baleado dos veces su vivienda y le habían dejado una nota con amenazas de muerte para que dejara la casa donde vivía con su familia. Finalmente, este jueves lo atacaron a tiros y lo mataron.

Juan Manuel había contado que en febrero del año pasado dispararon siete veces contra su casa y dejaron una nota donde le exigían que se mudara en 24 horas. Días más tarde se repitió la escena. "Estoy desesperado. No tengo donde ir y nadie me ayuda. No sé qué hacer, sinceramente”, dijo entonces.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpablojavkin%2Fstatus%2F1624138006205538305&partner=&hide_thread=false Vine a ver a Juan. Vive en barrio Triángulo y Moderno. Le balearon dos veces la casa para que la entregue. pic.twitter.com/bO3F0qewl9 — Pablo Javkin (@pablojavkin) February 10, 2023

El 10 de febrero de 2023 Javkin visitó a Juan Manuel para unirse al reclamo tras los ataques. "No nos puede pasar esto, Juan somos todos nosotros, esto es lo que se tiene que terminar", dijo el intendente.

Tras el crimen ocurrido en la noche de este jueves, taxistas se mantenían en vigilia en solidaridad con su compañero.