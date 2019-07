Entre los viernes 19 y 26 de julio Rosario padeció una nueva escalada de violencia y muertes. Nueve homicidios en ocho hechos. Al menos la mitad de esos ataque se dieron con un contexto de tinte mafioso. En la búsqueda de nuevos elementos para comprender y herramientas para pensar por fuera de la visión oficial, La Capital contactó a siete actores ligados a la investigación cotidiana de la violencia urbana. Policías santafesinos, de fuerzas nacionales, fiscales, abogados penalistas, especialistas en análisis de datos y legisladores que se juntaron en un café virtual. Distintas miradas a un mismo problema.

Del análisis de esas opiniones puede concluirse que si bien hubo, o hay, un recrudecimiento de la violencia en las calles rosarinas, la misma no estaría ligada a una guerra entre bandas por la disputa de los territorios, como se deslizó en un primer momento. Que la noche se ha tornado violenta a partir de la circulación de personajes del mundo del hampa y de la gran cantidad de armas que hay en la calle. Que entre los encargados de investigar impera la desconfianza: en la calle entre fuerzas nacional y provinciales y de éstas, en un camino de doble mano, con los encargados de conducir las pesquisas, es decir los fiscales. Algunos de los consultados de este último grupo ven a la policía como parte del problema de la violencia.

En cuanto al análisis de las víctimas, los muertos siguen correspondiendo mayoritariamente a sectores populares. Y en cuanto a la pata política, el diputado Carlos Del Frade, el único que aceptó ponerle su nombre y apellido a la opinión, reflexionó: "La transición política no solamente se discute en mesas chicas de la política, sino también en las calles y los negocios que se dan en las mismas".

Los últimos días

Si bien en los últimos seis años, desde el asesinato del líder de la banda de Los Monos Claudio "Pájaro" Cantero, la ciudad se fue acostumbrando a una nueva dimensión de asesinatos feroces y de tinte mafioso, la última semana marcó un recrudecimiento de la violencia y hubo nueve homicidios.

De éstos, la mitad tuvieron características de tinte mafioso. El de Carlos Señuque, ejecutado el 19 de julio cuando esperaba para ingresar con su auto a un edificio de Brown al 2800; el doble crimen de Gustavo Candia y Tiziana López (ajena al hecho) a la salida de un pool en Arijón y Balcarce la madrugada del domingo 21; el del policía Cristian Ibarra, baleado en su auto en Deán Funes y Larralde el 22 de julio; y el de "El gordo" Ezequiel Ramírez, ejecutado en el interior de su casa en Ibarlucea bajo el ardid de un allanamiento policial.

La pregunta de la semana fue: ¿qué pasa con la violencia y la seguridad en Rosario? Algo a lo que da respuesta el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro en la entrevista que se reproduce en la página 39, y de la que también hablan otros actores.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) un funcionario explicó que "confluyen varios elementos en esta última saga. Los homicidios en los que hay involucrados allegados a la familia Cantero son tres: Señuque, «Balu» Leiva (asesinado el 17 de junio a las puertas del un after de Arijón y Moreno) y Gustavo Candia (el doble crimen del Arijón y Balcarce). Y no hay motivos aún para pensar que están conectados entre sí. Las tres víctimas eran personas de la noche con broncas múltiples", explicó.

Vacío de poder

Al profundizar sobre el tema, el funcionario de la Fiscalía sostuvo: "Hay que considerar algunos elementos. La cantidad de personas vinculadas a bandas que han caído presas ha generado un vacío de poder. La existencia de una gran cantidad de pibes a los que no le importan nada y trabajan u ofrecen sus servicios para ser gatilleros; y la extensa transición política que motiva que un montón de policías pierdan negocios que gestaron en los últimos años. Por eso, en muchos aspectos la policía es parte del problema", indicó.

A su turno, un investigador que trabaja dentro de una fuerza de seguridad nacional dijo que "en este momento no hay una guerra entre bandas porque no se ven caídos a ambos lados. Es poca la información que manejamos nosotros, pero si hubiera conexión entre víctimas hay que buscar una estructura que les pueda hacer frente. Y a Los Monos no hay muchos que los puedan enfrentar. No podría asegurar si siguen teniendo el poder de fuego de antes o no, pero de lo que estoy seguro es que algunos pesados de la región que han caído presos reconocen que a Los Monos les tenían miedo".

El mismo uniformado de la fuerza federal sostuvo que "de lo que se ha visto, básicamente a través de la prensa, sobre los últimos hechos no se ve una mano de obra calificada en todos los casos. En el caso del pool de Arijón y Balcarce se ve un uso desmedido de disparos hacia personas que no eran potenciales víctimas. En el caso de Señuque sí hay un tirador que sabe lo que hace. Ahí hay un mensaje claro. En el homicidio de Ibarlucea se habla de que no se escucharon disparos, lo que lleva a inferir que se usaron silenciadores. Ese es otro elemento a valorar", explicó.

Fracaso e impunidad

Por su parte un experimentado abogado penalista remarcó ante la consulta de La Capital que "hubo un cambio en el modo de encarar las investigaciones y se nota que hay investigadores policiales que no tienen la experiencia necesaria. A esa falta de experiencia se le sumó que las investigaciones están a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y por cuestiones que tienen que ver con la condición humana, en este tránsito se perdieron muchas fuentes callejeras que eran importantes. Eso se ha traducido en fracasos o demoras en aclarar los hechos o concretar responsabilidades penales, algo que fue leído como impunidad. Y la impunidad provoca la repetición de esos hechos y conductas en las que sólo cambian algunos nombres propios", indicó.

Un renombrado comisario de la policía santafesina, aún en actividad, admitió que "hay una crisis importante en materia de seguridad pública. Muchos cosas mal hechas y sostenidas en el tiempo. No se dieron los resultados esperados con la creación de la Policía de Investigaciones (PDI) y tampoco con la incorporación del área de drogas a la PDI. Ya casi no se ven operativos y ese palo quedó casi desmantelado. Y no es que hay una crisis en el mercado de las drogas o los adictos caminan por las calles como en una serie de TV. Ni hablar del cierre de seccionales para pasar a las megacomisarías. Hay un fracaso de la inteligencia criminal y el verso de que se desmantelaron las grandes bandas. Si fuera así, ¿cómo puede ser que no se prevengan los enfrentamientos entre bandas?", indicó.

Se discute en la calle

Desde la política, el diputado provincial Carlos Del Frade manifestó que "la transición política no solamente se discute en mesas chicas de políticos sino también en las calles a partir de los negocios que se dan en las mismas. Un hecho inédito en la historia del crimen de Rosario es que "Monchi Cantero" (Ramón Ezequiel Machuca, condenado a 32 años de cárcel como líder de Los Monos) y Esteban Alvarado (condenado por la Justicia Federal por liderar una banda de ladrones de autos y acusado en la Justicia santafesina por instigar un crimen) se pelean en los medios. Nunca se dio algo así. En las nuevas disputas participan bandas, nichos corruptos de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, y pandillas que quieren dominar cuadras y no barrios. La admisión del Fiscal General Jorge Baclini en declaraciones públicas de que los negocios se manejan desde las cárceles impone una pregunta: ¿quiénes manejan los penales? La política y la Justicia deben hablar. Si no, somos cómplices por omisión".

En cuanto a las víctimas de esta saga, una profesional que se encarga del estudio de la delincuencia y su prevención, destacó que "si se presta atención a quiénes fueron esas víctimas, son siempre los mismos: los que nacen y crecen por fuera de los bulevares. Lo que podemos ver es que algunos de los hechos sucedieron dentro de ese perímetro, pero las víctimas son personas de los sectores populares que han ascendido en la escala social a partir, entre otras cosas, de la venta de drogas", explicó.