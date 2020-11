Disparan desde una moto, asesinan a un hombre y hieren a su primo

“No te puedo decir nada porque todavía no caemos. No sabemos porqué pasó todo esto. Por qué mataron a mi hijo que no tenía broncas con nadie, no vendía droga, laburaba ganándose el mango como afilador todos los días con su bicicleta. Sólo sabemos lo que nos contaron los vecinos. Que pasó una moto y sin mediar palabras les disparó. Mató a mi hijo e hirió a mi sobrino. No te puedo decir nada más”. Valeria relataba su mala fortuna mate en mano aun shokeada con la mirada buscando puntos de referencia que la ayudaran a asumir que uno de sus cuatro hijos había sido asesinado. Y que podría haber sido peor.