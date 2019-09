Disparan contra varios jóvenes, uno muere y otro resulta herido

"Pasan estas cosas porque ellos matan y salen. Tienen el arreglo: matan y salen. Y así sigue el juego". Con esas palabras una vecina puso en contexto el asesinato de Damián Marcelo Corvalán a manos de la "banda del Municipal" o de "Lichy Romero". Ocurrió la noche del martes en el límite de los barrios Fontanarrosa (ex Zona Cero) y Nuevo Alberdi.

Un grupo de amigos estaban sentados sobre un tronco a mitad de cuadra en Liliana Maresca al 3100 cuando un hombre que bajó de un auto comenzó a disparar con 9 milímetros contra el grupo. Corvalán, de 26 años, estaba sentado sobre su moto cuando una bala le perforó el pecho y otra la cabeza. Lo llevaron al Hospital Alberdi donde murió poco después. Leo Daniel R., un joven de 22 años que estaba en el grupo recibió un balazo en la rodilla y el tórax.

"Acá creció el conflicto por la venta de falopa. Como esta zona es pobre y está en lejos del centro no le importamos a nadie. Pero acá hace rato que la banda de "Los Tuercas", unos hermanos mecánicos que laburan con los Romero, anda amenazando a la gente para que se vayan y entonces poner puestos de venta de falopa. Se está reacomodando el mercado", describió un vecino, y agregó: "La gente tiene mucho miedo porque no sólo te cagan a tiros la casa; también te patean la puerta y se te meten. Hay gente que la dejaron temblando. ¿Y quien los va a denunciar? Nadie. Una cosa es decir que entre los que tiraron había gente de los Romero y otra es ir a firmar una declaración sabiendo que esa familia pone la moneda, arregla y después el vecino se come la apretada".

En familia

Si se habla de delitos violentos en Nuevo Alberdi y Zona Cero surge un nombre común: los Romero. La familia se ganó un espacio en la crónica policial de la mano de "Lichy", de 29 años, y hoy tiene a buena parte de sus miembros —entre ellos la madre— con causas por delitos violentos que podrían terminar en juicio.

La base de operaciones de la familia es el barrio Municipal de Nuevo Alberdi en Vieytes y Caracas, a 14 cuadras de donde mataron a Corvalán. Los Romero son temidos por su violencia en toda la zona norte, especialmente al oeste de la Circunvalación, en los barrios Nuevo Alberdi, Municipal, Los Cedros, Los Tilos, El Palmar, Alianza, Fontanarrosa y Ciudad Oculta.

Con amigos

Corvalán vivía con su pareja y un bebé de 10 meses sobre Domingo Candia (ex 1333) entre Benvenuto y Polledo. A esa altura Candia divide barrios: al sur es Nuevo Alberdi y al norte Fontanarrosa. Fuentes del Ministerio de Seguridad dijeron que Corvalán tenía prontuario abierto. Allegados al joven asesinado confiaron que Damián se ganaba la vida lavando autos en la puerta de su casa.

Según se pudo reconstruir cerca de las 20.30 del martes cinco muchachos estaban a mitad de cuadra de Maresca al 3100. Corvalán sentado sobre su moto estacionada, el resto sobre un tronco. Entre ellos estaba un tal "Kiti", sindicado por vecinos como vendedor de droga.

"Un auto paró en la bocacalle. El que iba como acompañante se bajó arma en mano, caminó unos 10 metros y empezó a disparar contra los pibes. Se escuchaba que uno desde adentro del auto le gritaba: «aprovechá y choreale la moto». Todo esto es por falopa. No sé si para ellos, pero hace rato que volvieron las cagadas a tiros por venta de falopa", dijo un vecino. Sobre el vehículo, algunos afirmaron que era un Chevrolet Corsa gris oscuro con al menos tres ocupantes.

"Recién los padres se fueron a recibir el cuerpo para velarlo. Anoche él (por Corvalán) vino a buscar ropa y se encontró con unos amigos de acá del barrio y se quedaron ahí donde lo mataron (a unos 250 metros de su vivienda). Entonces llegaron estos pibes en un auto, uno se bajó y empezó a disparar contra el grupo. No creo que fuera para él porque no tenía broncas con nadie", comentó una vecina. Media docena de marcas quedaron sobre el pavimento en un radio de 3 metros. Tras recibir impactos en tórax y cráneo Corvalán cayó de la moto y quedó agonizante sobre un montículo de arena.

Los vecinos apuntaron al menor de los Romero, cuyo nombre se preserva para no entorpecer la investigación. "Esta es una bronca por falopa en la que «Kiti» vende por su cuenta y no para los Romero", agregó otro.

Versiones

Vecinos llevaron a Damián al hospital Alberdi, a 40 cuadras, pero los médicos no pudieron salvarse la vida. Sobre lo ocurrido a Leo R. hubo dos versiones. La oficial, que indicó que el hombre escapó del Alberdi cuando sólo tenia una herida en la pierna y reingresó en la guardia del Clemente Alvarez sumándole un balazo en la región toracoabdominal. Y la de allegados al muchachos que dijeron que ellos mismos llevaron al herido con los dos balazos al Heca.

El violento episodio quedó en manos del fiscal Adrián Spelta, quien comisionó a efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) para tomar declaraciones a testigos y relevar cámaras de videovigilancia en las inmediaciones.