Disfrazados de carteros, engañaron y le robaron a una pareja de ancianos

Un jubilado de 85 años y su esposa fueron víctimas de un robo esta mañana en su vivienda de barrio Belgrano por parte de dos delincuentes que, haciéndose pasar por empleados de Correo Argentino, ingresaron a su casa y lo golpearon.

El hecho ocurrió esta mañana en una vivienda ubicada en Brasil al 1200, en pleno barrio Belgrano, cuando Víctor, un jubilado de 85 años que hace sesenta vive en el barrio, escuchó que golpeaban a la puerta de su casa.

Cuando preguntó quién era, del otro lado le respondieron "correo, traemos un paquete..." Confiado en que podía ser un regalo por el cumpleaños de su esposa, el hombre se confió, abrió y los dejó pasar.

Pero enseguida todo cambió: "Esto es un asalto..." El hombre intentó resistirse pro no lo logró: "Empecé a gritar. Era un tipo bastante grande pero me tiró y me ató las manos. Usaron unos precintos. Me pedía oro y dinero. Yo le dije 'no te das cuenta que soy jubilado, ¿qué puedo tener? Dejalá tranquila a mi señora, arriba tengo 4.600 pesos, llevátelos'. Y después tiraron la casa abajo. Robar, robaron, pero rompieron algunas cosas y se llevaron un TV, las bebidas del cumpleaños de mi señora, una botella de whisky, una de ron", pudo contar ante las cámaras de televisión.

Los ladrones se alzaron con unos 12 mil pesos ya que a esos 4.600 pesos se le deben agregar algo más de 8.000 pesos correspondientes a la jubilación de la mujer. Luego del robo, los delincuentes huyeron en un automóvil que era conducido por un tercer cómplice.

Interviene la seccional 14 por razones de jurisdicción.