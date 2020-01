La diputada provincial del Frente Progresista, Lionella Cattalini, solicitó al gobernador Omar Perotti que convoque y recomponga la Junta Provincial de Seguridad para buscar soluciones consensuadas a la problemática que aqueja a Santa Fe.

"Frente a la creciente escalada de violencia en Santa Fe, con 25 víctimas fatales en los primeros 16 días del año, 17 de ellas en Rosario, la diputada provincial Lionella Cattalini solicita al gobernador que conforme y convoque de manera urgente la Junta Provincial de Seguridad", dice un comunicado emitido por agentes de prensa de la legisladora.

"Buscando institucionalizar un espacio de diálogo entre las distintas esferas del Estado provincial en materia de políticas de seguridad pública en el territorio provincial la Junta Provincial de Seguridad es el órgano interinstitucional de análisis, elaboración y coordinación de las políticas de seguridad de Santa Fe", agrega la diputada.

Dicha Junta Provincial, se recuerda en el pedido a Perotti, está integrada por el gobernador, el vice gobernador, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, el ministro de Seguridad, el secretario de Seguridad Pública y el jefe de la policía provincial. También forman parte en representación del Poder Judicial, el presidente y el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Ministerio de la Acusación (MPA) y los cinco fiscales regionales. En tanto, en nombre del Poder Legislativo hay dos senadores y cuatro diputados.

"No hay soluciones mágicas a la problemática de la inseguridad y sabemos que el Poder Ejecutivo no puede ni debe por sí solo dar respuestas al problema. Hay que trabajar con un abordaje multiagencial, que siente a todos los poderes del Estado en una misma mesa" señaló la legisladora. "Aquí no sirven los superpoderes (agregó). La Junta Provincial de Seguridad busca facilitar el diálogo entre las distintas esferas del Estado, mejorando la interacción de los distintos organismos en las acciones conjuntas o coordinadas,elaboradas para la prevención en materia de seguridad".

Asimismo, la legisladora remarca que la Junta fue creada durante la gestión del gobernador Miguel Lifschitz en el período 2015-2019 y tiende a procurar la circulación de información de las distintas esferas del Estado y la proveniente de las organizaciones de la sociedad civil afines a la materia para recabar y analizar datos sobre las diversas situaciones y poder así programar y coordinar las políticas públicas deseguridad y prevención de la violencia.

"La Junta de Seguridad debe ser el ámbito de diálogo y de planificación interinstitucional para enfrentar los desafíos de la violencia y la inseguridad, elevando el nivel de debate y desarrollando medidas concretas y consensuadas, para que puedan desarrollarse de forma sostenible en el tiempo", finalizó la diputada.