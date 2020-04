Dictaron la prisión preventiva para la hermana de Alvarado

Yanina, hermana de Esteban Lindor Alvarado, fue imputada ayer por la tenencia de tres armas de fuego que le incautaron el lunes en su casa de Cochabamba al 6800, allanada por orden del fiscal Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusaciòn (MPA). El juez de Garantías Román Lanzón hizo lugar a la acusación y dictó para la mujer prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días.

La requisa a la vivienda fue en el marco de la investigación por la tentativa de homicidio de Mariana Ortigala, hermana del principal testigo contra Esteban Alvarado, pero en la audiencia de ayer no hubo menciónn a ese caso, por el que ya fuera imputado el martes Francisco "Fran" Riquelme.

El martes Yanina había sido indagada por el juez federal Carlos Vera Barros por la tenencia para comercialización de poco menos de 4 kilos de marihuana encontrados en su domicilio y ordenó que quedara detenida. La mujer había sido condenada en marzo de 2019 por un tribunal oral federal a siete años de prisión por integrar una red de comercialización de drogas en la zona oeste de Rosario y las ciudades de Roldán y Carcarañá.

El lunes Yanina Carina Alvarado fue detenida en su casa donde transitaba la prisión morigerada por esa condena. Hasta allí los investigadores llegaron al encontrar su número de celular en la lista de contactos de la concubina del imputado Francisco Riquelme. Allí aparecía agendada como "Hermana de Esteban". Otro indicio de una posible relación de la mujer con el acusado por el ataque a balazos contra Mariana Ortigala fue una foto en el WhatsApp de la compañera de "Fran" en la que estaba esa mujer con Yanina, "Fran" y Carlos Alberto "Betito" Godoy, quien cumplió una condena como coautor del asesinato de Roberto "Pimpi" Caminos.

Sin embargo ayer, en la audiencia realizada por videoconferencia, Yanina sólo quedó acusada por la tenencia de un revólver 32 largo, una pistola 22 milímetros marca Beretta y una pistola calibre 9 Parabellum marca Bersa además de 250 proyectiles de distintos calibres.

Ataque a balazos

A las 9.15 del 13 de marzo Mariana Ortigala salió de su casa en Dulcinea de Toboso al 1600, en el barrio El Edén de Roldán, para subirse a su Fiat Argo rojo. En ese momento dos hombres armados con pistolas 9 milímetros descendieron de un Citroën Picasso y efectuaron 27 disparos. La mujer fue herida en una pierna y el abdomen, y sobrevivió porque corrió unos 70 metros y se escondió en la casa de una vecina.

Para la acusación uno de los pistoleros fue Francisco "Fran" Riquelme, un sindicado transero de Empalme Graneros imputado el martes por amenazas agravadas por el uso de armas de fuego y quedó bajo prisión preventiva por el plazo de ley, es decir al menos dos años.

La detención de Yanina Alvarado se enmarcó en esa investigación ya que Mariana Ortigala es hermana de un hombre que perteneció al círculo íntimo de Alvarado y hoy es el principal testigos en su contra. El lunes al ser allanada su vivienda de la zona oeste fueron incautados poco menos de 4 kilos de marihuana, dinero en efectivo, tres armas y una importante cantidad de municiones.

Ayer Yanina escuchó la acusación en su contra en la Unidad Penitenciaria 5. El fiscal Edery la imputó por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil (en dos hechos) y tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra (un hecho), en carácter de autora y en grado consumado.

La defensa de Alvarado, por su parte, planteó la nulidad del allanamiento entendiendo que no había elementos para ese operativo e hizo pie en dos elementos planteados por la Fiscalía. "Si van a pedir un allanamiento por estar como contacto en una agenda de celular y por una foto grupal en la que está Yanina estamos en un problema", indicaron. Y aclararon: "No hay punto de contacto entre Yanina y «Fran» Riquelme. La Fiscalía dice que mantenían contactos por WhatsApp pero no pasaron ningún mensaje o audio", explicaron.

A la hora de resolver, el juez de Garantías Román Lanzón dio por formalizada la imputación y dictó la prisión preventiva de la mujer por el plazo de 90 días.