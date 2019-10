Un policía fue detenido el mediodía de ayer mientras intentaba asaltar, junto a dos cómplices, a un cobrador de una empresa frigorífica. Los tres fueron capturados luego de una persecución por varias cuadras del barrio Azcuénaga, en la zona oeste rosarina, minutos después de que un cliente de la víctima llamara al 911 al percatarse de que el cobrador era seguido por un Honda Civic con tres personas adentro. Los ladrones finalmente fueron detenidos en San Juan y Lima por efectivos de la Policía Motorizada y se los identificó como: Marcelo Daniel Vivas, de 24 años, quién se desempeñaba como numerario en la seccional 26ª de Villa Gobernador Gálvez; Sergio R., de 36 años; y Alejandro F., de 42 años.

Sólo "un trámite"

Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que el policía es un joven efectivo que había ingresado a la fuerza hace poco tiempo y ayer estaba de guardia pero "solicitó unos minutos para hacer un trámite personal" que terminó siendo un intento de robo. En el Honda Civic en el que iba el agente y sus cómplices secuestraron un chaleco balístico, dos pistolas calibre 9 milímetros, un juego de esposas y chalecos identificatorios de la policía santafesina.

Pasadas las 13.30, en San Juan y Lima, Maximiliano S. conducía un Volkswagen Up amarillo cuando fue interceptado por tres hombres a bordo de un Honda Civic negro con vidrios polarizados y vestidos con el uniforme de la policía provincial. "Uno se bajó del auto y me dijo que era policía y estaba acompañado de otros dos. Yo le había cobrado a un cliente a pocas cuadras de ahí y él mismo me avisó que un Honda Civic, que estaba estacionado a media cuadra de su negocio, me estaba vigilando", indicó la víctima.

Persecución

"Cuando me fui del negocio me llamó mi cliente y me dijo que el Honda Civic iba atrás mío. Al llegar al semáforo de Gutenberg y Pellegrini, uno de los que iba en ese auto me apuntó con un arma y me dijo que me tire a un costado. Entonces puse marcha atrás y salí para otro lado", dijo la víctima. Tras varias encerronas, la víctima alcanzó a llegar hasta San Juan y Lima donde terminó emboscado.

"Dos estaban vestidos de negro y otro con uniforme de policía. Me apuntaron con el arma, me dijeron que baje, que eran policías y le respondí: «¿Cómo vas a ser policía y me estás apuntando así?». A los segundos llegaron varios móviles de la Policía Motorizada, me sacaron para un costado y los detuvieron a ellos", dijo Maximiliano.

El Fiscal de Flagrancia Rodrigo Santana, quien tomó el caso en sus manos, solicitó la intervención del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) y el levantamiento de rastros en los vehículos involucrados, toma de fotografías y de testimonios. En cuanto al arma del funcionario policial, secuestrada junto a los otros elementos, se verificó que era su pistola reglamentaria y fue enviada a peritar a la vez que se dió intervención a Unidad Judiciales de la policía.

Desde el Ministerio de Seguridad, en tanto, expresaron que "gracias al rápido llamado al 911 y a la acción policial el agente desleal ya está detenido y se le inició el proceso de destitución que será sumariado para no dejar dudas de la policía que impulsamos y defendemos".