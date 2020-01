Tres delincuentes fueron detenidos pasado el mediodía de hoy en Crespo al 400 luego de abordar en San Luis y Ovidio Lagos a un empleado de una empresa aceitera de la localidad de Soldini y robarle un millón de pesos.

El hecho ocurrió alrededor de las 12 cuando dos hombres, que se movilizaban en una moto tipo Enduro, abordaron a un repartidos que se desplazaba en un utilitario en inmediaciones de San Luis y Ovidio Lasgos, lo redujeron a culatazos y huyeron con un bolso conteniendo esa fuerte suma de dinero.

Los delincuentes abordaron luego un Peugeot 206 gris, donde aparentemente los esperaba un cómplice, y huyeron a toda velocidad.

Un testigo del robo se comunicó con el 911 y de inmediato la policía montó un operativo para dar con los maleantes. Tras varias comunicaciones se los ubicó en la zona de Crespo al 400, en su intersección con el pasaje Masón.

robo22.jpg Efectivos policiales cuentan el dinero secuestrado a los delincuentes. Francisco Guillén / La Capital

Allí, varios móviles policiales lograron cercar a los maleantes, quienes antes de huir a pie chocaron contra un vehículo que estaba estacionado. La policía detuvo primero a uno de los delincuentes y a pocos metros a los restantes.

El comisario Héctor Saucedo comentó que "al momento de la aprehensión, (los delincuentes) abandonaron el vehículo, salieron corriendo, sin las armas y sin el dinero, dejando todo en el interior del vehículo"

El jefe policial señaló además que la víctima es un hombre de entre 55 y 60 años y que el vehículo en el que se movilizaban los delincuentes aparentemente no era robado.

En tanto la , identificada como Fernando C., señaló en declaraciones a La Ocho que "salía de la empresa donde trabajo y me dirigía al Banco Hipotecario a depositar el dinero que habíamos recaudado en las fiestas. Trabajo para Aceitera Soldini y me dirigía con la recaudación del lunes y el martes. Cuando me detengo en el semáforo de San Luis y Ovidio Lagos se me para al lado una moto tipo Enduro y se baja uno que me decía 'dame la bolsa' y me empezó apegar en la cabeza con la culata. No tuve más remedio que entregarle todo".

robo33.jpg La policía revisa el Peugeot 206 en el que habían huido los delincuentes con el botín. Francisco Guillén / La Capital

Según siguió su relato el empleado de la aceitera, los delincuentes "se fueron en contramano por Ovidio Lagos y según comentaba gente que estaba esperando el colectivo se subieron a un Peugeot y ahí desaparecieron. Yo quedé shockeado y la gente atinó a llamar a la policía. Eso hay que reconocerlo, la policía actuó de maravillas porque en 20 minutos ya detuvieron a los ladrones y recuperaron el dinero"

Consultado sobre si creía que alguien había pasado el "dato" del dinero que llevaba o si había sido un robo al voleo, Fernando fue contundente: "Por lo que me manifiesta la policía esta gente tenía mucha logística. Esto no fue algo al voleo, o me estaban siguiendo o me tenían apuntado".