Un policía y dos cómplices fueron detenidos por intentar asaltar a un automovilista en la zona oeste de Rosario, en el marco de una persecución intensa que perduró varias cuadras por barrio Azcuénaga. Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron a La Capital que el policía es un joven efectivo que había ingresado a la fuerza hace poco tiempo y prestaba servicios en la comisaría 26ª.

Fuentes ministeriales precisaron también que, tras un llamado al 911, varios móviles policiales se acercaron al lugar rápidamente y se logró la detención de los tres delincuentes.

También se indicó que al efectivo apresado se le inició un sumario administrativo y se dispuso su pase a disponibilidad, que culminará en la exoneración de la fuerza.

armas.jpg Francisco Guillén / La Capital

Ocurrió pasadas las 13.30 en San Juan y Lima, donde un conductor de un Volkswagen Up amarillo fue interceptada por tres hombres, quienes iban a bordo de un Honda Civic negro, con vidrios polarizados, y estaban vestidos con el uniforme de la policía provincial, según contó el automovilista.

"Uno se bajó del auto y me dijo que era policía y estaba acompañado de otro", señaló en Canal 3 el ocupante del Volkswagen.

roboup.jpg Francisco Guillén / La Capital

Pero, según agregó, la secuencia comenzó cuando le estaba "cobrando a un cliente a escasas cuadras del lugar donde fue interceptado. "Venía de cobrarle a un cliente y el dueño del local me avisa que un Honda Civic, que estaba estacionado a media cuadra, me estaba esperando", indicó.

"Cuando me voy, me llama mi cliente y me dice que el Honda Civic se fue atrás mío; y al llegar al semáforo de Gutenberg y Pellegrini, uno de ellos me apunta con un arma y me dice que me tire a un costado, entonces hago marcha atrás y salgo para otro lado", agregó.

hondacivic.jpg Francisco Guillén / La Capital

Según abundó, tras varias encerronas, Maxi alcanzó a llegar hasta San Juan y Lima, donde allí se bajaron dos de los ocupantes del Civic, le apuntaron con el arma e intentaron apresarlo.

"Dos estaban vestidos de negro y otro con uniforme de policía. Me apuntan con el arma, me dicen bajá la c... de tu madre que soy la policía, a lo que yo respondo: ¿Cómo vas a ser la policía y me estás apuntando así? hasta que a los segundos llegaron varios móviles de la policía motorizada, me sacan para un costado y los detiene a ellos", prosiguió.