Detienen al último de tres hermanos ligados a un crimen en zona sur

Un joven de 20 años fue detenido el domingo a primera hora como el presunto autor material del crimen de Diego David Caraballo, asesinado de un balazo en el cráneo la tarde del jueves en Cafferata al 5300. Por el hecho ya estaban presos dos hermanos del sospechoso que un día antes fueron imputados como coautores del ataque. Los tres hermanos de apellido C. fueron incriminados en base al testimonio de la pareja de la víctima, quien presenció el asesinato.

El jueves, la víctima caminaba con su pareja por Cafferata al 5300, en la zona sudoeste de Rosario. Según la concubina, dos personas pasaron por allí y le dispararon desde una moto. Un balazo alcanzó en la sien a Diego Caraballo y le provocó la muerte en el acto.

Momentos después del crimen efectivos del Comando Radioeléctrico detuvieron a Ezequiel C. de 28 años y su hermana Yamila C. de 23. El sábado fueron imputados como coautores por el homicidio luego de que la pareja de Caraballo identificara a integrantes de la familia C. en el hecho y sostuviera que uno de ellos habría disparado contra la víctima.

La División Homicidios de la Policía de Investigaciones continuó recabando datos y el domingo a primera hora detuvo como sospechoso de ser el autor material del homicidio a Enzo Joaquín C, apodado "Tosca" y hermano de los dos ya imputados.

La pareja de la víctima, quien caminaba junto al joven en el momento en que le dispararon, dijo que les dispararon desde una moto y señaló que Diego tenía problemas con gente del barrio. Así, en la audiencia imputativa del sábado pasado el fiscal de Homicidios Florentino Malaponte imputó a Ezequiel y Yamila como coautores del crimen y la jueza Isabel Mas Varela les dictó prisión preventiva por el término de 15 días. Al ser detenidos los dos primeros hermanos se les secuestró una pistola calibre 9 milímetros con dos cargadores, un revólver calibre 38, dos granadas de gas, una escopeta tumbera calibre 12 con tres cartuchos intactos y una pistolera.

Según allegados a la investigación, Yamila había sido pareja de Caraballo y además el crimen estaría conectado con un entramado de narcomenudeo en el mismo barrio Plata.

En ese contexto el padre de los detenidos, identificado como Fabián, se mostró sorprendido por la detención de sus tres hijos. "Mi hijo estaba en la casa lavando la ropa y mi hija venía de trabajar. De pronto entraron a la casa los policías porque les dijeron que habían encontrado un documento. No sé si mis hijos conocían al muchacho que murió", dijo Fabián a medios televisivos.

Esta semana, probablemente el miércoles, se hará la audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal en la cual el fiscal precisará el rol atribuido a Enzo C. en el crimen.