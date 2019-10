Detectan partículas de metanfetaminas en pertenencias de un federal baleado

Una pericia realizada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) sobre el bolso que se le incautó al ex comisario inspector de la Policía Federal Mariano Valdés el 20 de septiembre, el día que fue detenido en la puerta de la Delegación de esa fuerza en Santa Fe, determinó que el mismo tenía partículas de metanfetaminas, una de las drogas más potentes y destructivas del mercado. Asimismo, en uno de los bolsillos de un pantalón del ex comisario se detectaron partículas de una droga de diseño compatible con éxtasis. Lo que no pudo determinar la pericia es cuánta cantidad de droga se transportó en ese bolso, el eje del vidrioso incidente en el que Valdés resultó baleado en la autopista Buenos Aires-Rosario, en jurisdicción de Villa Constitución, el pasado 9 de septiembre. La pericia, en tanto, motivó que la causa deje el fuero provincial y pase al federal, a manos del fiscal de la ciudad de Santa Fe Walter Rodríguez.

Pero eso no fue todo. En una escucha registrada en la investigación por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se detectó una conversación entre Valdés y el jefe policial al que reemplazó el 9 de mayo pasado al llegar a la Delegación Santa Fe: el comisario Marcelo Lepwalts, quien fue detenido junto a cinco de sus subalternos y procesado por falsedad ideológica, sustracción de elementos probatorios, encubrimiento y tenencia de estupefacientes por el fiscal Rodríguez.

"Una escucha en la que charlan en confianza nos permite entablar una vinculación y conexión entre ambos. Es una comunicación registrada el 20 de septiembre, momentos antes de que la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) llegara a hacer el allanamiento en la Delegación Santa Fe y detuviera a Valdés y a quien era su segundo, Higinio Alberto Bellagio", explicó Franco Carbone, secretario de la sede del MPA de Villa Constitución.

El bolso misterioso

El bolso deportivo Adidas azul oscuro con vivos rojos que parece ser el eje de la discordia, fue sacado por la suboficial Rosana González del Ford Focus en el que viajaba junto a Valdés desde Buenos Aires a Santa Fe y por orden de éste. Luego el subcomisario Bellagio, superior de González, se hizo del mismo y lo llevó a la capital provincial.

Al momento de que la Justicia provincial imputara a la cúpula de la Delegación Santa Fe de la Federal, la Fiscalía exhibió capturas de cámaras de videovigilancia de la estación de servicios "Las Mellizas" (en Fighiera), donde Valdés y González llegaron en busca de auxilio tras la balacera. Allí se ve a la suboficial con el bolso y hablando por celular.

El bolso reapareció once días más tarde en la camioneta de Valdés, estacionada frente a la Delegación de la Federal en Santa Fe, momentos antes de la detención de él y Bellagio. Ambos están presos e imputados por encubrir y entorpecer la investigación de la oscura balacera en la que resulto herido el comisario desplazado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bulrrich.

Cambio de fuero

En una rueda de prensa sobre la causa Valdés en el Centro de Justicia Penal el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos Matías Edery; la fiscal Natalia Benvenuto, coordinadora de Sedes de Fiscalía en el interior; y el secretario del MPA de Villa Constitución, Franco Carbone explicaron las novedades del caso en el cual dejarán de tener intervención.

Lo que se comunicó fue que los cuatro biblioratos y dos discos con mil GB de información, documentación, pericias y testimonios en el expedientes serán remitidos al fuero federal, más precisamente al fiscal federal de Santa Fe que investiga a los sesi policías de la PFA desplazados y que motivaron que Valdés y Bellagio fueron comisionados a la capital provincial para limpiar el buen nombre de la fuerza.

Dos semanas atrás, el juez federal Carlos Vera Barros había rechazado hacerse cargo de la investigación, tal cual se lo había solicitado el fiscal federal Guillermo Lega al entender que en ese momento no había elementos para que el expediente pasara de fuero. Pero ayer se conoció el resultado del examen sobre el bolso de Valdés realizado por la PSA con un aparato que detecta partículas de estupefacientes y explosivos.

Positivo

La prueba se realiza con el sistema "del papelito", ya que para realizarlo se utilizan toallitas para recoger muestras e introducirlas en una máquina de alta tecnología similar a la que se usa en los aeropuertos internacionales y donde lo recolectado se expone a reactivos que detectan droga o explosivos.

"Es una pericia que ya se había realizado en el auto y dio negativa. Hoy (ayer) se realizó la misma pericia en presencia de la abogada de Valdés y testigos, cumpliendo todos los requisitos legales. En el bolso dio positivo de metanfetamina y en el bolsillo de unos de los pantalones de Valdés se detectó anfetamina, que de acuerdo a los técnicos de la PSA se trataría de éxtasis. El grado de certeza de la prueba es del 99 por ciento", explicó la fiscal Benvenuto.

"La maquina utilizada funciona con residuales al punto que, según explicaron los técnicos, si se pusiera un kilo de cocaína ante la máquina no funcionaría, se trabaría. Trabaja analizando partículas. Los peritos son contundentes al decirnos que no pueden indicar qué cantidad de droga había en el bolso. Pero si el hecho (la balacera) ocurrió el 9 de septiembre, el bolso lo secuestramos el 20 y hoy es 4 de octubre y sigue dando positiva la medida, se puede presuponer que había una cantidad suficientemente importante como para que con el tiempo siga siendo identificable", dijo la fiscal.

Así, Valdés y Bellagio quedaron a disposición del fiscal federal Walter Rodríguez, en principio bajo los mismos cargos por los que fueron acusados por los fiscales Matías Edery y Eugenia Lascialandare: sustracción o inutilización de objetos de material probatorio, incumplimiento y omisión de los deberes de funcionario público, y encubrimiento agravado por su calidad de funcionarios públicos.

El fiscal federal Rodríguez deberá dilucidar ahora qué pasó sobre la banquina de la autopista, en el ingreso a Villa Constitución, que derivó en una balacera en circunstancias poco claras en la que Valdés recibió dos balazos, uno en un brazo y otro en la ingle. Y quizás también lo ocurrido unos minutos antes en una estación de servicios de Ramallo donde Valdés habría tenido una reunión oculta.