Despiertan a la dueña de casa y le roban dólares, pesos y electrónicos

El sábado, alrededor de las 5 de la mañana al menos tres hombres ingresaron a la casa de Eliana N. en Riobamba y Juan Manuel de Rosas luego de abrir con una barreta el portón automático del garaje. La mujer de 58 años estaba durmiendo en su cuarto y parte de su familia lo hacía en otras habitaciones de la amplia casa de dos plantas. Luego de amenazar a la dueña de casa los intrusos llevaron un botín conformado por unos 3 mil dólares, 3 mil de pesos, un televisor, dos notebook, un celular y otras cosas que "tiraron por ahí por que no les servía", dijo a este diario la víctima.

"Te entregaron"

La entradera ocurrió cerca de las 5 de la mañana, según recordó Eliana, que a esa hora se despertó y en apenas segundos entró en pánico. "Me pusieron una almohada en la cara y me dijeron «te entregaron». Eliana supone que eran tres pero aseguró: "No los vi, escuchaba que caminaban por la casa y subían y bajaban las escaleras".

Para inmovilizarla, los delincuentes le ataron las manos a Eliana con sus propias prendas. "Tendrían unos 30 años y en ningún momento me agredieron físicamente. Sólo me dijeron no gritara, que no iba a pasar nada", comentó.

"Me pedían oro y les dije que no tenía. Les indiqué dónde estaban los ahorros y después se fueron cargando cosas. Me dieron vuelta la casa buscando no sé qué. No tenía más que lo que me robaron", dijo Eliana, para quien el robo concretado en unos quince minutos duró "una eternidad".

"Yo estaba con mi hija Luli, pero por suerte ella ni se dio cuenta de que había gente extraña en la casa. Ni siquiera tocaron la puerta de su cuarto", recordó con cierto alivio ante una situación imprevista que "podría haber desembocado en algo peor".

La víctima sostuvo que "hace tiempo que no robaban en viviendas en este barrio. Hace unos cinco años , cuando esto parecía una zona liberada, robaron en varias casas, pero hacía mucho que eso no pasaba. Me dijeron que me habían entregado, pero no estoy haciendo nada en mi casa como para que alguien «entregue» la casa. Las reformas y el portón las hice hace seis años", dijo.

El caso quedó en manos de la fiscalía de Flagrancia en turno y ayer por la tarde Eliana esperaba en su casa a la policía científica para que "tomen huellas. Pero esto fue el sábado, pasaron un par de días", se lamentó.